Así es Marisa Abela, la actriz que interpreta a Amy Winehouse: del polémico rodaje a su papel en 'Barbie'

Black to Black está a punto de estrenarse en España, se trata del biopic de Amy Winehouse, la gran diva de la música que arrasó con su personal e inigualable estilo, y que perdió la vida con tan solo 27 años. La actriz encargada de interpretar el papel de la fallecida cantante será Marisa Abela, de 27 años y origen maltés, libio, ruso y polaco, además de tener ascendencia judía (un punto en común con la malograda cantante). La intérprete inglesa se ha mostrado feliz y muy ilusionada con este trabajo que no ha estado exento de polémica, después de las críticas que ha recibido durante el rodaje de la cinta por su físico (los fans de Amy han asegurado que no se parecía lo suficiente a su ídolo). Pero, ¿quién es Marisa Abela?, ¿qué otros trabajos ha realizado? ¡No te pierdas el vídeo!

