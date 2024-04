¡Abran paso al chico del momento! Aaron Taylor-Johnson apoya a su mujer en el estreno de la película de Amy Winehouse

En esta ocasión él no era el protagonista, sin embargo, Aaron Taylor-Johnson (33 años) es uno de los chicos del momento y arrasa allá a donde va. El actor, que suena con fuerza para convertirse en el nuevo James Bond, quiso acompañar a su mujer, la directora Sam Taylor-Johnson (57) en el estreno de su nueva película, Back to Black, sin embargo, no pudo evitar eclipsarla y todos los flashes se centraron en él.

Desde que se supo que el actor tiene todas las papeletas para interpretar al Agente 007, siempre que aparece en público causa sensación. Tan cautivador y atractivo como es habitual, Aaron levantó pasiones posando ante los fotógrafos con su mejor sonrisa. El actor se decantó por un total-look negro con la camisa abierta y chaqueta de cuero, además de su cabello peinado hacia atrás con gomina.

Eso sí, en todo momento destacó que la importante era su mujer y no dejó de dedicarle miradas y gestos de cariño. La pareja derrochó complicidad en la alfombra roja, demostrando que siguen tan enamorados como el primer día. Al igual que él, la directora también apostó por el negro, haciendo un guiño al título de la película.

El Odeon Luxe Leicester Square desplegó su alfombra roja para la presentación de Back to Black, el biopic sobre la vida de Amy Winehouse con el que Sam Taylor-Johnson ha querido rendir homenaje a la cantante británica y que está protagonizado por la actriz británica Marisa Abela. La cinta lleva el nombre del disco que Amy sacó en 2006 y que fue el último que publicó antes de su fallecimiento. Entonces, se convirtió en el álbum más vendido del siglo XXI en Reino Unido.

Además del equipo de la cinta, también acudió una parte de la familia de la cantante. Especialmente emocionados vimos a sus padres, Janis y Mitch Winehouse, que se mostraron muy emocionados y felices de ver en pantalla este homenaje a su hija, que falleció el 23 de julio de 2011 cuando solo tenía 27 años.

"Hay un gran vacío en mi vida, hablaba con Amy cada día. A veces me despierto llorando", dijo Janis en una emotiva entrevista que concedió a HELLO! hace algunos años. Eso sí, aseguró que está convencida de que el espíritu de su hija está con ella: "Saber eso me da fuerza. Estoy segura de que ha regresado como una mariposa, porque le encantaba la libertad de volar".

