'La Reina de Nairobi', la adictiva novela sobre una mujer valiente y apasionada de la periodista Belén Junco

"Lo dejo todo a cambio de nada. Ahora me toca ser feliz conmigo misma. Me propongo comenzar una vida sin ataduras, sin reglas. Una vida mía, solo mía". Siguiendo el impulso de su corazón, la protagonista de La reina de Nairobi, la adictiva historia creada por la periodista Belén Junco, abandona su vertiginosa existencia en Londres, un trabajo absorbente y a sus glamurosas amistades por un nuevo comienzo en África. Con ella viaja el dolor de un corazón roto, pero también los sueños de una aventura en la que todo está por descubrir. La reina de Nairobi es una obra apasionante, llena de esperanza, en la que una mujer se enfrenta al futuro con valentía. Por el camino descubrirá no solo un país y sus gentes sino su propia alma, la amistad incondicional y el amor verdadero.

La reina de Nairobi se trata del bautismo en la ficción de Belén Junco Aguado, directora adjunta de la revista ¡HOLA! y directora de ¡HOLA! Fashion y ¡HOLA! Living. Periodista por vocación y por afición, la autora de esta obra reconoce que tenía una gran ilusión por escribir una novela en la que la mujer, el amor y el glamour fueran los protagonistas. "Mi vida profesional siempre ha estado dedicada a estos tres apartados tan apetecibles y humanos y una madrugada me decidí empezar a escribir, sin saber bien de qué y sobre qué. A la media hora la protagonista de La reina de Nairobi ya me tenía atrapada en su vida", dice.

"Cuando comencé a escribir, lo único que sabía es que mi protagonista trabajaría fuerte y disfrutaría de la vida. Quizás porque siempre he intentado que mi vida estuviera basada en esos dos fundamentos me salía la historia a borbotones, casi como si la conociera. Sin pretenderlo, estoy segura de que en La reina de Nairobi hay muchas de las cualidades que considero necesarias para vivir", añade.

La reina de Nairobi, que sale a la venta el próximo 25 de enero por La Esfera de los libros, destila en sus 338 páginas, una historia de ficción en la que el amor, el desamor, la traición y la superación rodean a sus protagonistas. "Los sentimientos son la esencia del ser humano, y las pasiones, lo que mueve el mundo", concluye la autora.