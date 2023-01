La tenista Naomi Osaka espera su primer hijo con el rapero Cordae La deportista ha anunciado también que debido a la buena nueva no volverá a la competición hasta 2024

Naomi Osaka y su pareja, el rapero Cordae, están de enhorabuena. La tenista ha anunciado que está embaraza de su primer hijo y que deja las competiciones hasta 2024. De hecho, la deportista internacional ya había confirmado hace unos días que no participaría en el Open de Australia de este año, aunque no ha sido hasta este miércoles 11 cuando ha revelado el motivo. "No puedo esperar para volver a la cancha, pero aquí hay una pequeña actualización de la vida para el 2023", ha compartido con sus seguidores la dos veces campeona de este Abierto junto a la fotografía de la ecografía de su bebé. "Los últimos años han sido interesantes, pero creo que son los momentos más desafiantes de la vida los que pueden ser más divertidos", ha añadido en el mensaje.

Elegida en 2020 por la revista Forbes como la deportista femenina que más dinero había ganado a lo largo de todo el año (teniendo en cuenta que apenas se pudieron disputar torneos a causa de la pandemia), Naomi además ha asegurado en sus perfiles sociales que "estos pocos meses lejos del deporte realmente me han dado un nuevo amor y aprecio por el juego. He dedicado mi vida a eso", ha escrito la tenista, que además ha expresado que se ha dado cuenta de que la vida "es muy corta". "No doy ningún momento por sentado, cada día es una nueva bendición y aventura. Sé que tengo mucho que esperar en el futuro, y algo que estoy esperando es que mi hijo vea uno de mis partidos y le diga a alguien: 'Esa es mi mamá'", ha publicado.

Además, como una "nota al margen", Naomi, que también triunfa en el amor desde que comenzara su relación con el rapero, ha añadido en su publicación que no sabe si su decisión es la adecuada, pero que lo que sí tiene claro que siempre que las cosas se hagan con cariño y con una buena finalidad cualquiera puede lograr lo que se proponga: "No creo que haya un camino perfectamente correcto para tomar en la vida, pero siempre sentí que si avanzas con buenas intenciones, eventualmente encontrarás tu camino", ha dicho la deportista.

A sus 25 años, la japonesa acumula cuatro Grand Slam, ha destronado a Serena Williams de la cima del tenis y su reinado solo acaba de empezar, aunque por ahora deba poner una pausa en el camino. Convertida en una de las grandes estrellas del deporte, las firmas publicitarias no para de contar con ella, pero uno de los mayores triunfos ha sido encontrar el apoyo de su pareja, que se convirtió en una persona clave cuando la tenista decidió retirarse del Abierto de Francia para cuidar su salud mental.