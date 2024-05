El gesto de Carlos III con Lady Gabriella Windsor tras la muerte de su marido y días antes de su aniversario de boda

No están siendo tiempos fáciles para la familia real británica, de eso no hay ninguna duda. Con el Rey y la princesa de Gales en pleno tratamiento contra el cáncer, la monarquía está inevitablemente tocada en lo institucional, pero no olvidemos que en el plano humano quien está atravesando un duelo realmente complicado no es uno de los miembros senior, pero sí uno muy querido por el Monarca. Hablamos de Lady Gabriella Windsor que ha perdido a su marido, Thomas Kingston, el pasado mes de febrero y con la que Carlos III ha querido tener un gesto especial.

VER GALERÍA

Según han confirmado fuentes de palacio al Daily Mail, los reyes Carlos y Camilla han invitado a la hija de los príncipes Michael de Kent al Trooping the Colour, el desfile con el que cada año celebran el segundo fin de semana de junio el cumpleaños del jefe de Estado. En la monarquía reducida que abandera Carlos III no se esperaba en el balcón de Buckinghan más familiares que los que trabajan de forma activa para la Corona, pero las extraordinarias circunstancias que atraviesa el reinado bien valen una excepción. Aunque en Buckingham contar con Ella, como la llaman sus allegados, ella irá solo "si se siente con ánimo para ello". Recordamos que no sería la primera vez que participa en esta celebración ya que en los tiempos de Isabel II eran muchos más los familiares que la acompañaban en el balcón.

Los amigos de Thomas Kingston hablan sobre cómo era su matrimonio con Lady Gabriella

VER GALERÍA

Son días complicados para Lady Gabriella que en nueve días se cumplirán tres meses de la fatídica muerte de su marido a los 45 años y este mismo sábado celebrarían 5 años casados. Fue el 18 de mayo de 2019 cuando dio el 'sí, quiero' al financiero Thomas Kingston en la capilla de San Jorge de Windsor después de 5 años de relación. Fue un auténtico acontecimiento que reunió a buena parte de la familia real y de la alta sociedad británica. El padre de ella es el príncipe Michael de Kent, primo hermano de Isabel II, y siempre han sido muy cercanos a la Reina y ahora a Carlos III.

VER GALERÍA

La repentina muerte de Thomas, a causa de una herida traumática en la cabeza, dio un vuelco a la vida de Lady Gabriella que dejó el hogar conyugal que compartía con el financiero en Notting Hill, uno de los barrios más icónicos de Londres, para instalarse con sus padres en el Palacio de Kensington. "Querían que Ella estuviera con ellos y ella no quería estar sola en la casa que compartía con Tom. Todos nos estamos uniendo y ella estará bien", ha dicho a Daily Mail una persona de su entorno.

Desde el triste deceso no se ha visto a Lady Gabriella en público, ya que el funeral de Thomas se celebró en privado en la capilla real del Palacio de St. James. No transcendió ninguna imagen, pero sí que contó con la presencia del príncipe Guillermo, el duque de Kent y la princesa Alexandra, entre otras 140 personas aproximadamente. En caso de que acepte la invitación del Rey para unirse al famoso desfile con el que se conmemora su cumpleaños, será el primer acto público al que acuda desde el fallecimiento de su marido.