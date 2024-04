Los amigos de Thomas Kingston hablan sobre cómo era su matrimonio con Lady Gabriella

La trágica muerte de Thomas Kingston, marido de Lady Gabriella Windsor, quien fue encontrado sin vida el domingo en la mansión de campo de sus padres en Gloucestershire (Inglaterra) tiene en shock a todo el país y de lo más afectada a la Familia Real británica que está teniendo un 2024 cargado de malas noticias. El financiero de 45 años tuvo una vida extraordinaria y ya se ha abierto una investigación policial para esclarecer las causas del fallecimiento del yerno de los príncipes Michael de Kent, aunque de momento “no hay circunstancias sospechosas” ni terceras personas implicadas. Mientras se buscan respuestas, los amigos de Thomas han contado cómo era su relación matrimonial con la prima segunda del rey Carlos III, con la que se casó el 18 de mayo de 2019.

Los allegados del financiero, quien también estuvo en su juventud trabajando en misiones diplomáticas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido en Bagdad (Irak), han querido arrojar luz sobre cómo era Thomas y cómo era su matrimonio. Según informa el Daily Mail, sus amistades aún están impactadas con su desaparición y aseguran que Lady Gabriella y él “aunque no tuvieron hijos, estuvieron felizmente casados hasta el final”. Se cree que la pareja no tuvo dificultades económicas, según dijo una fuente cercana a la familia a The Times. Su trabajo como director general en Voltan Capital Management tenía un salario estimado de 150.000 libras (unos 175.000 euros).

La última vez que se fotografió en público a la pareja junta fue el pasado San Valentín (14 de febrero) en un evento sobre el escritor William Shakespeare con otro de sus allegados que dijo que ese día “parecían felices y se mostraron tan positivos como siempre”. Otro viejo amigo contó que Thomas Kingston siempre se había centrado en los demás “quizás a expensas de su propia salud mental”.

Lo cierto es que el marido de Lady Gabriella tuvo una vida extraordinaria. Tras estudiar Historia Económica en la Universidad de Bristol, trabajó en Irak, donde estuvo a punto de perder la vida en varias ocasiones. Logró escapar de un atentado suicida que se cobró la vida de 22 víctimas. En Bagdad fue destinado como director de proyectos del Centro Internacional para la Reconciliación, con sede en la catedral de Coventry, para mediar en disputas entre líderes políticos, religiosos y tribales y negociar la liberación de rehenes. Tras esa etapa se dedicó al mundo de las finanzas.