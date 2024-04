La historia de amor de Lady Gabriella y Thomas Kingston y su inolvidable boda real

La Familia Real británica atraviesa un complicado momento marcado por la inesperada muerte del financiero Thomas Kingston, marido de Lady Gabriella Windsor, prima segunda del rey Carlos III. El yerno de los príncipes Michael de Kent, quienes esta misma mañana han acudido a la misa homenaje que se ha hecho a Constantino de Grecia en Londres, ha muerto a los 45 años, casi un lustro después de su romántica boda real. El enlace, al que acudieron Isabel II y otros miembros de la Casa Real, puso el broche de oro a una bonita historia de amor de la que contamos todos los detalles a continuación.

VER GALERÍA

- Todo sobre Thomas Kingston, el marido de Lady Gabriella Windsor

-La boda de Lady Gabriella Windsor desde dentro: así la han vivido los invitados

Los caminos de Ella (así es conocida entre sus íntimos la periodista y filántropa) y de Thomas se cruzaron en 2014 gracias a unos amigos comunes. Aunque el financiero no forma parte de la realeza, sí se movía en círculos de la alta sociedad. De hecho, antes de conocer a su esposa ya mantenía una amistad con Pippa Middleton, con la que llegó a ser relacionado sentimentalmente, y también tenía entre sus amigas a Natalie Hicks-Loebbecke, a la que atribuyeron un romance con el príncipe Guillermo cuando este formaba parte del Beaufort Polo Club.

La presentación oficial de la pareja llegó en 2015, cuando acudieron juntos al Festival de Cheltenham, uno de los eventos hípicos de mayor relevancia en el Reino Unido y en el que es habitual ver a Zara Tindall, hija de la princesa Ana. Desde ese momento se mostraron con completa naturalidad y Lady Gabriella compartío en HELLO! el bonito momento personal que atravesaba. "Estoy muy feliz de estar con alguien muy especial. Soy muy afortunada", reconocía.

-Todos los detalles del espectacular y romántico vestido de novia de Lady Gabriella Windsor

VER GALERÍA

Cuatro años después de conocerse decidieron dar un paso más. El director de Devonport Capital, empresa que ofrece soluciones de financiación de exportaciones, financiación de contratos y capital de trabajo, sorprendió a Lady Gabriella pidiéndole matrimonio durante unas vacaciones. El escenario elegido fue la isla de Sark, dividida en dos partes y situada en pleno canal de La Mancha.

Un mes después se anunció oficialmente la noticia mediante un comunicado de los príncipes Michael de Kent y enviado por Buckingham Palace. "El príncipe y la princesa Michael de Kent están encantados de anunciar el compromiso de su hija Lady Gabriella Windsor con el señor Thomas Kingston. El compromiso tuvo lugar en Agosto; el señor Kingston propuso matrimonio en la isla de Sark", detallaban. Comenzó entonces una etapa de intensos preparativos que culminaron el 18 de mayo de 2019.

Un día antes del primer aniversario de boda de los duques de Sussex, Reino Unido volvió a celebrar una boda real en el mismo escenario. Lady Gabriella y Thomas Kingston se convirtieron en marido y mujer en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor ante la presencia de Isabel II y Felipe de Edimburgo, el príncipe Harry, Beatriz de York y Sarah Ferguson. También estaban Carole y Michael Middleton así como Pippa y su esposo, James Matthews. La celebración continuó con una recepción en Frogmore House y al día siguiente los novios ofrecieron para sus invitados un brunch de despedida.

-Royals y cantantes: de la bossa nova de Lady Gabriella Windsor al rock de Jazmin Grace Grimaldi

VER GALERÍA

En su gran día, la novia lució una creación de la diseñadora italiana Luisa Beccaria que poco después se exhibió en el marco de la Semana de la Alta Costura de París. "Fue un día mágico y Luisa creó un vestido maravilloso para mí. Es la primera vez que lo veo desde la boda y me trae muchos recuerdos felices", aseguraba Lady Gabriella, que completó el look con un velo de seis metros de tul con bordados florales.Para este importante acontecimiento apostó por una histórica pieza de gran valor sentimental: la tiara City of London Fringe, con diamantes. Es la misma diadema que usó su madre, María Cristina von Reibnitz, y también su abuela, Marina de Kent.

Dos semanas después de contraer matrimonio, aparecieron radiantes en el balcón del Palacio de Buckingham junto al resto de la Familia Real británica, unida para celebrar el Trooping the colour. Desde entonces, Lady Gabriella (ocupa el puesto 56 en la línea sucesoria) y su esposo han estado presentes en la vida pública británica acudiendo a Ascott, a los partidos de tenis de Wimbledon, a desfiles de moda, a los conciertos de villancicos de Kate Middleton y al funeral de Estado de Isabel II, entre otros acontecimientos.

VER GALERÍA

Así se ha conocido la impactante noticia de la muerte de Thomas Kingston

La Casa Real ha comunicado el fallecimiento de Thomas Kingston en un comunicado en el que se puede leer: "Con el más profundo dolor anunciamos la muerte de Thomas Kingston, nuestro querido marido, hijo y hermano. Tom era un hombre excepcional que iluminó las vidas de todo aquel que le conoció. Su muerte ha producido un enorme impacto en toda la familia y pedimos respetar nuestra privacidad mientras pasamos el duelo". Firman estas palabras su viuda, sus padres, Martin y Jill Kingston, y sus hermanas, Joanna Connolly y Emma Murray. Por el momento, los únicos detalles que han trascendido es que el cuerpo del financiero fue hallado el pasado domingo en Gloucestershire y una investigación intenta esclarecer las causas.