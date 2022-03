Emma Raducanu y Naomi Osaka, las campeonas de tenis que conquistan el mundo de la moda

La moda y el tenis han mantenido durante décadas una relación simbiótica. Desde la incorporación de la falda de tablas, las camisas al estilo polo hasta la difusión de la estética college, en gran parte inspirada en esta disciplina, ha existido este diálogo abierto, que encontró en los astros del tenis una serie de rostros frescos para protagonizar las nuevas campañas. Si bien aún se encuentran en activo, Serena Williams, Maria Sharapova y Ana Ivanovic están cediendo poco a poco sus asientos a Emma Raducanu y Naomi Osaka. Las dos campeonas indiscutibles de 2021 son 'muy gen z' y están en la cúspide del éxito dentro y fuera de la cancha, pues las marcas de lujo comienzan a fijarse en ellas cual estrellas de Hollywood.

Emma Raducanu: ha nacido una estrella

A la cabeza de esta nueva generación se encuentra Emma Raducanu, quien a pesar de su destreza con la raqueta aún guarda tiempo para mantenerse al tanto de las últimas tendencias. Este año, se convirtió en embajadora de Tiffany & Co., un título que ostentan celebrities de la talla de Beyoncé. Hace unas semanas, sin embargo, las lució en todo su esplendor en el estreno mundial de la última adición a la saga de James Bond, No Time to Die, en conjunto con un espectacular vestido Dior de inspiración griega sacado de la colección crucero 2022 que por poco eclipsa al diseño viral de Kate Middleton. Pronto, esta aparentemente inocente asociación daría pie al nombramiento de Emma como embajadora oficial de la línea de moda femenina de Dior, así como rostro de la gama de cuidado facial y maquillaje de la casa francesa.

"La joven británica de 18 años ha trastocado los códigos del tenis femenino con su juego singular, su personalidad multicultural, su autenticidad y su recorrido fuera de lo común", así la describen desde la firma. Y parecen razones más que válidas en un momento en el cual los referentes juveniles consisten en mucho más que un cuerpo 'perfecto'. A escasos días de su gran victoria en el US Open, Raducanu se sumó, en compañía de varios compañeros de profesión, a la selecta lista de deportistas invitados a la Gala MET, poniendo en valor su influciencia en el panorama cultural actual. Más allá de su maravilloso un look estampado de Chanel con cadena de perlas, esto demuestra que la diversidad y el empoderamiento son factores casi instrínsecos de un icono de moda y estilo. Y no es la única que lo está demostrando...

El Imperio Osaka

De ninguna forma está vinculada con la monarquía japonesa, pero sin duda es una reina en lo que a negocios se refiere. Durante la temporada 2019-2020, Naomi Osaka se embolsilló 55,2 millones de dólares y, según reporta Forbes, alrededor de 50 millones son resultado de acuerdos publicitarios. En su corta carrera y con apenas 24 años, ha sido nombrada embajadora de Shiseido, Nike, Tag Hauer y, más recientemente, Louis Vuitton. La deportista mejor pagada del mundo incluso trabajó de la mano de su hermana Mari y el mismo director creativo de la maison, Nicolas Ghesquière, para diseñar el vestido que llevó en su debut en la Gala MET el pasado 13 de septiembre. Con ello, quería representar su origen multicultural, de ascendencia haitiana y japonesa.

La importancia del activismo

Las aventuras empresariales de la tenista también tienen un lado humano. La firma de moda de baño más popular entre las it girls, Frankies Bikinis, no dudó en contar con ella para diseñar una colección cápsula (Frankies Bikinis x Naomi Osaka) en tallas desde la XS hasta la 2XL y, de acuerdo con ella, esta tiene un propósito especial: "Creo que es realmente importante que las marcas diseñen para todas las mujeres, no solo para ciertos tamaños, formas o tipos de cuerpo", explicó en un comunicado de prensa. La salud mental es otro de los temas cruciales en su agenda. En enero de este año, participó en la campaña Beauty of Becoming, de Levis, con la que busca transmitir a cualquiera que esté descubriendo su camino hacia la grandeza la importancia de mantenerse fiel a uno mismo.