Beyoncé se convierte en Audrey Hepburn con un vestidazo negro y joyas de casi 150 años La cantante y empresaria es la cuarta mujer en llevar este preciado diamante amarillo de Tiffany & Co.

Después de casi treinta años de trayectoria artística, lo habitual es que Beyoncé inspire a otras estrellas en ascenso con sus llamativos estilismos, como le ocurrió recientemente a Zendaya al rescatar un vestido que esta había llevado dos décadas atrás o a Edurne, quien replicó en más de una ocasión su espectacular posado en lentejuelas. En algunos casos, sin embargo, es la llamada Queen B quien busca inspiración en grandes divas del pasado para sus nuevas aventuras empresariales. Recientemente, la icónica casa de joyas Tiffany & Co. la ha escogido a ella, de la mano de su marido, el empresario y rapero Jay-Z, para protagonizar una nueva campaña llena de amor y con un guiño especial a este momentazo de moda legendario de Audrey Hepburn.

El matrimonio Carter, entre joyas y caricias

"Beyoncé y Jay-Z son el epítome de la historia de amor moderna. Como una marca que siempre ha representado el amor, la fuerza y ​​la autoexpresión, no podríamos pensar en una pareja más icónica que represente mejor los valores de Tiffany & Co.", así explica el comunicado oficial de Alexandre Arnault, vicepresidente ejecutivo de la marca, su acertada decisión. Tras casi 20 años de relación y tres hijos en común, los Carter protagonizan About Love, una campaña compuesta por fotografías de Mason Moore y un filme de Emmanuel Adjei en el que las joyas, a pesar de la mediática presencia de la aclamada pareja, sí han conseguido acaparar los focos por una razón de peso.

Se transforma en Holly Golightly por un día

En la campaña, Beyoncé posa con un ajustado vestido negro de corte clásico con la espalda descubierta y dramática caída de sirena, al más puro estilo del Hollywood antiguo, rematado con un peinado alto a modo desenfadado. Sin embargo, el verdadero protagonista de su estilismo fue aquel diamante amarillo de Tiffany & Co, también llamado 'El Diamante Tiffany', de 128,54 quilates. A cualquier aficionado al cine, esta gema puede haberle parecido familiar, y por una buena razón: Audrey Hepburn lo volvió 'viral' en 1961 como complemento principal de su histórico look para el cartel publicitario de Desayuno con diamantes, compuesto también por el eterno vestido negro con cortes posteriores, de Hubert de Givenchy, guantes largos negros, un moño perfectamente peinado y gafas de sol en gran formato.

El Diamante Tiffany que revolucionó el cine

El diamante amarillo fue descubierto por primera vez en Sudáfrica en 1877 y adquirido por Charles Lewis Tiffany un año después por 18.000 dólares. Desde allí, la piedra fue llevada al gemólogo jefe de la joyería, quien supervisó cómo se adaptaba a un corte de cojín con 82 caras. Solo lo han lucido cinco mujeres desde entonces. Hizo su primera aparición pública en el cuello de la Sra. E. Sheldon Whitehouse en el Tiffany Ball de 1957 y, cuatro años más tarde, Audrey Hepburn lo puso en portadas de periódicos y revistas al protagonizar Desayuno con diamantes (Breakfast at Tiffany's), cuya escena más recordada muestra a su personaje mirando a través de la vitrina de la conocida tienda. Tras el rodaje, la piedra fue retirada de la gargantilla geométrica diseñada por Jean Schlumberger y situada en un broche, aunque actualmente se luce en el precioso colgante de diamantes que han presumido Beyoncé y otras dos famosas conocidas.

Audrey Hepburn, un icono para las divas

Lady Gaga sorprendió al mundo con su faceta de actriz en la exitosa película musical Ha nacido una estrella, la cual le ganó un premio Oscar en la ceremonia de 2019. Era evidente el homenaje a Holly Golightly con su espectacular vestido negro de Alexander McQueen y moño alto peinado a la perfección, que la multifacética intérprete complementó con ese mismo diamante amarillo, de Tiffany & Co., que para entonces solo se había usado tres veces en sus 144 años de historia. Después de ella, solo lo ha llevado la actriz Gal Gadot durante la grabación de la adaptación cinematográfica de Muerte en el Nilo, la novela bestseller de Agatha Christie, cuya fecha de estreno está programada para 2022. Habrá que esperar un año para volver a ver esta pieza de joyería brillar porque, mientras tanto, se exhibe en la tienda flagship de Tiffany & Co. en Manhattan.

