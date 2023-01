Te mostramos el traje de baño (con mensaje) que lucirá Alicia Faubel en el certamen de Miss Universo

Alicia Faubel, la representante española en Miss Universo, demostrará el próximo 14 de enero en Nueva Orleans (Estados Unidos) que es una de las reinas de belleza que mejor está preparada para ser la nueva reina del certamen. En la fase preeliminar que se celebra esta noche deberá desfilar en traje de baño en una edición en la que por primera vez las concursantes llevarán capa, una prenda que mostrará un mensaje de ámbito personal, nacional o internacional y que de esa manera deje ver la personalidad de cada una de las participantes. Aunque todavía quedan horas para ver cómo la modelo caminará por pasarela, te mostramos un boceto del diseño, creado por Tom Alvarado y Jason Castillo de La Rosa Studio e inspirado en el flamenco.

Con 25 años, Alicia, que lleva toda una vida ligada al mundo de la moda, quiere romper con los cánones físicos establecidos y dar así más importancia a aquellos detalles que hacen a cada persona única dejando atrás la perfección impuesta. Por ello, la capa que va a lucir en el desfile de baño tiene un mensaje muy importante para España, ya que bajo el lema One Universe, la representante española vestirá un modelo en el que aparece el rostro de Ángela Ponce, primera y única mujer transexual en concursar en el certamen desde que las bases de Miss Universo lo permitieron en 2012.

De hecho, Faubel, que también se planteó dedicar la capa a Amparo Muñoz (primera y única española en ganar Miss Universo en la historia) ha querido finalmente llevar la de Ángela porque cree que ese momento en el concurso en el que una española se convirtió en la primera transexual en desfilar y participar fue un hecho crucial e histórico. Además, hay que recordar que a partir del año que viene, el concurso permitirá participar a mujeres madres, casadas o divorciadas, sin importar su estado civil, por lo que ese lema de One Universe en el que todas ellas tienen cabida coge más fuerza y relevancia que nunca.

Además de mostrar la original capa con el traje de baño, Alicia también desfilará esta noche con vestido de gala en la preliminar de Miss Universo, un momento en el que recibirá unas puntuaciones que se sumarán a las de las entrevistas personales y que serán cruciales para formar parte del top 16 finalista que se conocerá el sábado. Con mucha alegría e ilusión, nuestra representante reconoce que aún le queda un largo camino por delante para poder alzarse con la ansiada corona, pero está muy contenta porque ha hecho las entrevistas "mejor de lo que esperaba". "Me daba miedo estar muy tranquila y luego ponerme nerviosa, pero no ha pasado. Han sido muy cortas y las chicas nos lo han puesto muy fácil porque ha sido un entorno casual. Lo he hecho con mucha energía", ha dicho en sus perfiles sociales.