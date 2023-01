'Es la experiencia más brutal de mi vida': Anna Simon habla de la maternidad y muestra lo que ha crecido su hija

Anna Simon vive en una nube, y no es para menos, desde que el 29 de abril del año pasado naciera su hija. Como madre primeriza que es, disfruta al máximo y con los sentimientos a flor de piel cada momento o detalle que le regala la pequeña. Celebrar estas fiestas recién terminadas al lado de su niña, algo que nunca había experimentado antes, ha supuesto para la presentadora todo un viaje emocional que jamás podrá olvidar.

"Sus primeros Reyes Magos. Ella mirará la cabalgata, yo la miraré a ella", decía esta semana la comunicadora catalana sobre cómo iba a vivir en su tierra este día tan mágico y especial con Aina. "Me estalla el corazón", respondía entonces Cristina Pedroche al ver la entrañable imagen de su amiga y la preciosa bebé, unas palabras muy significativas puesto que la conductora de las campanadas está felizmente embarazada.

Desde que la hija de Anna Simon llegó al mundo, la excolaboradora de programas como Zapeando y El Hormiguero apenas había hablado sobre lo que significaba para ella su recién estrenada maternidad. Sin embargo, para despedir el 2022 y dar la bienvenida al 2023, eso cambiaba y decidía escribir una entrañable carta donde confesaba cómo han sido estos últimos siete meses en casa.

"Ser tu mamá es lo mejor que he hecho y haré"

En sus palabras, reconoce que ser madre ha sido "la experiencia más brutal, salvaje, agotadora y gratificante de mi vida", comienza diciendo. "He llorado, he reído, me he sentido más frágil y a la vez más poderosa que nunca", prosigue. "Me he dado cuenta de que es imposible llegar a todo y que no pasa nada", añade. "Me he preguntado mil veces si lo estaría haciendo bien pero, sobre todo, he amado como nunca antes lo había hecho", admite con gran sinceridad.

Explica la presentadora que ha querido a su niña "de una manera totalmente incondicional, desde las entrañas y de una manera animal". Algo que, desde luego, le ha permitido "conocer el amor en mayúsculas". Por último, se dirige directamente a su hija para transmitirle que "a ti, Aina, gracias por escogerme. Ser tu mamá es lo mejor que he hecho y haré. Te quiero", concluye con gran emoción.

Semanas atrás, mientras compartía una fotografía paseando con el carrito, la exconcursante de Tu cara me suena manifestaba cómo había cambiado su niña: "Crece taaaaan rápido...", decía al respecto. Entonces, también nos mostraba otra simpática instantánea de la protagonista en su sillita del coche y se preguntaba lo siguiente: "¿Algún truco para no perder el calcetín cada dos minutos?", escribía con humor y resignación.

La televisiva, que el pasado 9 de agosto cumplió la cifra redonda de 40 años, admitía que aquel día había sido único para ella al tener con ella a Aina. "Alucinando con la maternidad y enamorándome más y más de mi peque cada día que pasa", dijo entonces. De momento, Anna Simon sigue alejada de la televisión para estar volcada por completo en su bebé, y así será todo el tiempo que desee y necesite junto a su pareja, el estilista Lucho Soriano.

