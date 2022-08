¡El verano de su vida! Anna Simón reaparece más feliz que nunca con su hija Aina

Anna Simón vive una etapa muy dulce tras la llegada de su primera hija. El pasado 29 de abril nacía la pequeña Aina y la comunicadora aseguraba que era "la persona más feliz del mundo". Ahora, después de unos meses volcada en el cuidado de su niña, ha retomado el contacto con sus seguidores para contarles que está disfrutando de un momento maravilloso. "¿Cómo lleváis el verano? Yo alucinando con la maternidad y enamorándome más y más de mi peque cada día que pasa", ha declarado junto a una foto en la que aparece dando un paseo con su bebé. Anna, que el próximo 9 de agosto cumplirá 40 años, mira con gran alegría a su hija, fruto de la discreta relación que mantiene desde 2012 con el estilista catalán Lucho Soriano.

Fue el pasado 11 de febrero cuando la reportera confirmó que estaba embarazada. Anna cumplía así su sueño de ser madre, algo que siempre ha deseado. Aunque evita hablar de su vida privada, en 2017 hizo una excepción y en una entrevista concedida a La Voz de Galicia se pronunció sobre la maternidad. "Ahora, a los 35, la gente te pregunta continuamente si vas a tener un hijo. Y sí que es verdad que cuando era más joven pensaba que a los 30 sería madre, pero en cuanto los cumplí no me veía con un niño. Ahora es algo que siento de vez en cuando... pero de momento los bebés me parecen monísimos un ratito", aseguró en aquel momento. Cinco años después de estas declaraciones, la pequeña Aina ha llegado a su vida para cambiarla por completo.

Tras haber sido uno de los rostros más representativos de la pequeña pantalla, Anna disfruta de un momento de calma a nivel profesional. Su último día en Zapeando fue el 28 de octubre de 2020. A partir de entonces probó suerte en otros formatos de TV3, pero ninguno tuvo el éxito esperado. Ahora compagina su vida personal con alguna colaboración publicitaria. Su pareja, , que siempre ha optado por permanecer en un segundo plano, tiene un amplio currículum. Ha trabajado en películas como Campeones, Wonder Woman 1994 y Blancanieves, entre otras. También ha formado parte del equipo de Velvet Colección y su buen hacer ha sido reconocido en 2014, cuando fue nominado al Premio Gaudí al mejor maquillaje y peluquería por Història de la meva mort, del director Albert Serra.

De su etapa televisiva Anna se lleva una gran amiga, Cristina Pedroche. Aunque no se ven tanto como quisieran siguen manteniendo el contacto, tal y como aseguró la presentadora estrella de las campanadas. "Conocí a Anna Simón en 2011, en Otra movida, y desde el primer momento conectamos. Es una mujer increíble, a la que quiero y admiro muchísimo. Y ahora, además una gran madre". Por último, dijo: "Siempre estamos cuando nos necesitamos. Y yo le escribo muchísimo para que me mande fotos de su preciosa Aina".