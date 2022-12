¿Con quién nos tomaremos las uvas? Los presentadores de las Campanadas en las principales cadenas de televisión

¿En qué cadena y de la mano de qué presentadores ver las Campanadas? Es uno de los momentos más especiales del año y las distintas televisiones redoblan esfuerzos para atraer a la audiencia, en lo que juegan un papel clave los conductores de la emblemática retransmisión. Algunos de ellos, son ya auténticos clásicos de los últimos años y otros, toda una sorpresa. Te contamos quiénes son, cadena por cadena:

TVE

Ana Obregón es la elegida, una vez más, para dar las Campanadas de Fin de Año en TVE. En esta ocasión, estará acompañada por Los Morancos, la gran sorpresa de la retransmisión que relevan a la presentadora que más veces la ha conducido: Anne Igartiburu. Obregón lucirá una selección de joyas RABAT con las que complementará su look en la noche más especial del año. "Agradecida y emocionada", asegura en sus redes sociales que echará de menos a Anne Igartiburu, con quien ya presentó en 2021, en uno de los momentos más duros de la pandemia. Fue la primera aparición pública de Obregón ante millones de espectadores tras la tráfica pérdida de su hijo Aless. "Pensé que serían las campanadas más difíciles de mi vida sin mi hijo pero al menos sentía el cariño de mis padres, que me veían desde casa", confiesa la actriz.

Jorge y César Cadaval son unos de los rostros más populares en los especiales de Nochevieja en la televisión pública, pero es la primera vez que acompañarán a los españoles en directo desde la Puerta del Sol. "¡Estamos muy contentos e ilusionados!", anunciaban en su perfil de Instagram.

ANTENA 3

Si hay un rostro fijo de las Campanadas ese es el de Cristina Pedroche. El interés que despierta su indumentaria, cada año más original, es todo un misterio que no se resuelve hasta el último minuto. Es tradicional también el posterior posado con el vestido de su marido, Dabiz Muñoz. Junto a ella, una vez más, Alberto Chicote, otro clásico de uno de los momentos más especiales del año, aunque todas las miradas las acapare su compañera. Ambos llevan más retransmisiones consecutivas que Ana Obregón, que fue la gran estrella de Fin de Año junto a Ramón García durante años. Tienen en su haber ocho retransmisiones, las seis últimas, juntos.

TELECINCO Y CUATRO

A pesar de ser el fichaje más reciente de Mediaset, Mariló Montero ha sido la elegida para acompañar al frente de las Campanadas a Risto Mejide, su compañero en el programa de Cuatro 'Todo es mentira'. La noticia la daban ellos mismos en el programa pocos días después de que Montero se incorporara al equipo: "Te lo juro por Dios, te lo digo con total sinceridad, que llevo dos semanas aquí y esto no me lo esperaba. De verdad que yo no he hecho nada para que esto sucediera". Reconoce, además, que hace un año "habría dicho que no" a la propuesta; "siempre habría dicho 'esto no lo hago', pero este año me ha apetecido, pero es verdad que me generó muchas dudas".

Risto, por su parte, dirá adiós, ante toda España, a su año más difícil tras separarse de Laura Escanes, como él mismo reconocía públicamente al dar las gracias por haber sido elegido para la ocasión en un vídeo que subía a su perfil de Instagram: "Tengo muchísimas ganas, como os podéis imaginar, quizás soy de las personas que más ganas tiene de despedir el 2022, eso es así". "Enviar al 2022 al pasado será un gran placer para mí"

LA SEXTA

Cristina Pardo repite, por sexto año consecutivo, como conductora del último programa del año en La Sexta y lo hará acompañada por Dani Mateo, que copresentó con ella las Campanadas de 2021-2022, las más seguidas de la cadena en los últimos cinco años. Tras el éxito, repiten para dar la bienvenida a 2023 y, aunque "parece que últimamente no hay manera de dar unas campanadas normales, entre coronavirus, guerras e inflación", dice Cristina, "intentaremos que sea una noche lo más alegre posible".

Dani Mateo, presentador de ‘Zapeando’, aseguraba estar este año "más preocupado que el anterior": "ya no soy novato como Joaquín. Así que si la lío esta vez, ya nadie lo atribuirá a mi inexperiencia, sino a mi torpeza. Pero casi mejor… Uno tiene que ir siempre con la verdad por delante".

TELEMADRID

Lorenzo Caprile es, junto a los Morancos y a Mariló Montero, otro de los rostros que se estrenan con la retransmisión de Fin de Año. Lo hará en Telemadrid, donde presenta desde hace dos meses el programa 'Coser y cantar', en el que relata la historia de Madrid a través de la moda.

Junto a él estará el próximo 31 de diciembre Silvia Jato, quien a pesar de tener una experiencia de décadas como presentadora, tampoco había conducido nunca antes el directo de las Campanadas. "Me hace muchísima ilusión pasar la Nochevieja en la Puerta del Sol y todavía más hacerlo junto a Lorenzo Caprile", asegura. "Me parece la mejor forma de empezar el año".

