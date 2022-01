Alberto Chicote cuenta cómo vivió las campanadas de 2020: 'Fue escalofriante'

Alberto Chicote, que despedirá el año en Antena 3 por sexto año consecutivo junto a Cristina Pedroche, ha narrado cómo vivió las campanadas de 2020 cuando la Puerta del Sol de Madrid estaba totalmente vacía como medida para evitar la expansión de la covid-19. "Fue escalofriante. Estar allí fue una de esas cosas que no se logran olvidar porque acostumbrados a ver tanto ambiente y tantas personas pasándoselo tan bien a prácticamente estar solos con el escenario, donde estaba Nacho Cano, yo es algo que por lo menos no me voy a poder quitar de la cabeza", ha explicado el chef en Espejo Público, añadiendo que a pesar de que este año haya menos gente, la que acuda les ayudará mucho y les empujará a hacerlo todo con mayor ilusión. Además, el cocinero ha reconocido que aunque ya hace casi una década, ocho años en total, que se pone al frente de este reto, los días previos a tomarse las uvas con todos los españoles siempre se pone un poco nervioso. "Pero bueno, seguro que va a ir de maravilla y lo pasaremos muy bien", ha comentado.

El conductor de las campanadas de Antena 3 también ha querido dejar claro que no tiene ni idea de lo que llevará su compañera de batallas en la última noche del año, ya que por mucho que se quiera interesar nadie le cuenta nada. "Nunca tengo ni idea y ya de hecho ni pregunto porque para que me digan que no...", ha dicho Alberto con tono de resignación, añadiendo que ha tomado la decisión de no poner en un compromiso a Cristina Pedroche. "Me entero a la misma vez que todos vosotros, en la propia emisión", ha continuado diciendo.

Chicote, además, ha confesado que no puede guardarse la opinión que tiene del vestido cuando lo ve porque normalmente la mujer de David Muñoz le pregunta en directo, por lo que él tiene que decir lo que verdaderamente piensa del icónico atuendo. "No me da tiempo a prepararme nada, todos los años me dice que va a ser espectacular y eso sí que lo cumple", ha dicho el chef en el programa de Susanna Griso, prefiriendo no arriesgarse participando en la porra que han hecho en el formato de Antena 3 sobre el traje de la presentadora.

Sobre su atuendo, Alberto ha comentado que no hay ningún secreto, simplemente que acudirá a esta cita tan especial "guapo y elegante como cada año". Eso sí, el presentador de Fuera del mapa ha confesado que ha habido años en los que sí ha llevado alguna chaqueta un poco más atrevida (como cuando dio las campanadas con Sandra Sabatés en La Sexta) o que incluso ha tenido la propuesta de hacer algo más diferente, divertido y colorido, pero que finalmente se ha quedado en un esmoquin distinguido. "La verdad que yo me encuentro muy cómodo así", ha añadido.

