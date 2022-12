Mariló Montero da pista de su estilismo para las campanadas ¡se abren las apuestas!

A falta de tres días exactos para que Mariló Montero despida el año junto a Risto Mejide en las campanadas de Mediaset, la navarra, de 57 años, ha dado la primera gran pista del estilismo que lucirá en el Parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz el próximo 31 de diciembre. Una semana después de su comentado posado para la promoción del evento de la cadena, en el que se dejó ver junto al publicista vistiendo un elegante traje rojo, largo, entallado y con algunos detalles de pedrería, la presentadora ha aportado un nuevo detalle del outfit escogido para esta Nochevieja: un tejido color verde militar, con cuerdas y en el que está bordado, en color mostaza, su nombre y primer apellido.

La camaleónica periodista, que este 2022 ha apostado por la cadena Cuatro tras muchos años trabajando para la televisión pública y después de una fase como colaboradora en Espejo Público, ha compartido con sus casi 100.000 seguidores la instantánea del material en el que se enfundará, acompañada de un breve mensaje: "Una pequeña pista de lo que llevaré puesto para las campanadas. ¿Apuestas?".

Las reacciones a la publicación no han tardado en aparecer y, aunque las hipótesis son diversas -traje de flamenca, corset, cuero...-, sus seguidores coinciden en que, lleve lo que lleve, irá elegante y siendo fiel a su estilo, un estilo que es el resultado de la sintonía entre lo refinado y lo moderno y que se rige bajo el patrón 'menos es más': "Mariló Montero y yo tenemos el secreto mejor guardado ¡Shh! Ya tenemos preparado el look de las campanadas. ¿Cómo os lo imagináis?", ha agregado Mayte Méndez de Vigo, responsable de vestuario del grupo Mediaset en España.

La cuenta atrás para descubrir la elección de Mariló ha comenzado, pero, por el momento, la única certeza que hay es el diseño que escogió para la mencionada sesión de fotos promocional del acto, un modelo que pertenece a la colección de Paloma Cuevas para Rosa Clará. "Pues nosotros ya estamos listos", confesaba hace unos días junto a las instantáneas en las que aparece posando acompañada de un Risto que parece encarnar al mismísimo James Bond: "Recién salidos del casino con 007. Preparados para dar LA campanada. Bellezón el de Mariló Montero, mientras yo hago lo que puedo", bromeaba entonces el exmarido de Laura Escanes.

Por su parte, Risto no ha añadido nada nuevo a la pequeña pincelada de su look que dio hace unos días en el último programa de Got Talent cuando, después de que Santi Millán le mostrara la sorpresa que el equipo del formato le había preparado, la capa de las campanadas, él aseguró que se la pondría llegado el momento: "Es una capa confeccionada por el equipo de vestuario", expresó en ese instante Millán ante la sorprendida mirada del catalán.

Risto, que espadre de Roma, la pequeña de 3 años que nació fruto de su relación sentimental con Laura, y Julio, de 12, hijo que tuvo con la presentadora Ruth Jiménez, ha admitido estar deseoso por despedir este año de altibajos, unos meses que está deseando enviar al pasado. Además, ha avanzado que, aunque no sabe si esta Nochevieja será mejor o peor, sí puede asegurar que será diferente. "Gracias a los que no tienen ninguna expectativa, porque eso nos ayuda a trabajar sin expectativas, y eso siempre es de agradecer. Nos vemos esta Nochevieja en los canales de Mediaset", ha concluido.

