Ana María Aldón recibe un emotivo mensaje de su madre y su hija que la hacen llorar

Ana María Aldón está viviendo una etapa de muchos cambios. Desde que anunciase su separación con José Ortega Cano el pasado mes de octubre -tras diez años juntos y un hijo en común-, la colaboradora ha pasado por muchos altibajos, a pesar de que siempre ha intentado mantenerse firme. Sin embargo, en estos días previos a la Navidad, y por tanto más emotivos, la ex del torero ha disfrutado una de las noches más especiales. Y es que, Ana María Aldón ha aparecido este viernes más guapa que nunca, con un diseño espectacular de José Perea, que ha deslumbrado por completo al público del Mediafest Night Fever. Además del vestido, la colaboradora no ha parado de sonreír durante toda la gala, acompañada de alguien muy especial para ella: Manu Tenorio, con quien ha tenido la oportunidad de cantar.

Derrochando química y mucha alegría. Así se han mostrado la diseñadora y el artista a la hora de interpretar el villancico Alegría, alegría. La exmujer de Ortega Cano ha confesado lo mucho que ha disfrutado al cantar junto a Manu Tenorio, con quien ha revelado tener una relación muy especial. Tanto ella como él han asegurado tenerse mucho cariño: "Somos como familia", decía Ana María Aldón. El artista sevillano ha explicado que la colaboradora ayudó mucho a su familia cuando vivía en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz): "Ayudaba a mi madre y a mi abuela a hacer los mandados", contaba. La diseñadora trabajaba en una frutería en su pueblo y "tuvo gestos muy bonitos" con el entorno familiar del cantante.

A pesar de que en estas semanas Ana María Aldón y su hija no han tenido una relación tan estrecha como en otras ocasiones -debido a las últimas apariciones y declaraciones de Gema Aldón en platós hablando de su madre, y no precisamente a su favor-, la joven ha querido mandarle un emotivo mensaje de Navidad. Pero no lo ha hecho sola, con ella ha aparecido la madre de la diseñadora. Ante tal sorpresa, la exmujer de Ortega Cano ha roto a llorar: "Mira que no quiero llorar y no quiero llorar, porque ya está bien, no quiero llorar más. Yo quiero alegría y felicidad. Y desde aquí darle un abrazo muy grande a mi madre, y a mi hija por supuesto, y que no quiero llorar. Solamente risa y alegría y que os voy a abrazar muy muy pronto. Os quiero con locura", respondía muy emocionada.

Las sorpresas de los concursantes

Pero Ana María no ha sido la única que se ha llevado una grata sorpresa. El resto de concursantes también han tenido que reaccionar a lo que les tenía preparado el programa. Jaime Nava, Germán González, Rocío Carrasco, Iván González y Carolina Ferre, todos ellos han recibido un regalo inesperado en forma de felicitación navideña de parte de familiares y amigos. Cada una de ellas ha sido especial, sin embargo, hay que destacar el simpático mensaje de los hijos de la periodista expresando lo que más les gustaba de su madre, a través de audios: "Lo que más me gusta de ti es que puedo confiar en ti, que siempre te puedo contar las cosas y me entiendes", le decía el mayor de todos, a quien no reconocía por la voz tan cambiada que tiene. "Lo que más me ha gustado de ti es que eres muy buena madre y eres muy guapa", expresaba Paulina, más pequeña que Milo. "Lo que más me gusta de ti es que eres cariñosa y amable", finalizaba Tomeu, de la misma edad que la anterior. Unas palabras que han hecho que Carolina se emocionase por completo.