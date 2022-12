Tamara Gorro reaparece arropada por amigos y compañeros después de anunciar su separación de Ezequiel Garay

Tamara Gorro ha asistido a la fiesta de Navidad de Antena 3 este lunes, horas después hacer oficial que su matrimonio con Ezequiel Garay ha llegado a su fin de forma definitiva. Tras anunciar que ambos han tomado la decisión de continuar sus caminos por separado, subrayar "el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos" y conceder sus primeras declaraciones en el espacio televisivo en el que colabora, la influencer ha acudido a celebrar las festividades con sus compañeros de profesión y de cadena.

Vestida completamente de negro, con los labios pintados de rojo, tono que simboliza empoderamiento y seguridad, y una amplia sonrisa, Gorro se ha detenido, arropada por dos amigos que han tomado su mano, para posar frente a las cámaras antes de entrar en el local donde ha tenido lugar el evento.

La segoviana, que ha señalado públicamente que "estoy divorciada, pero le voy a tener de por vida, y eso es lo más bonito que puede existir entre dos personas con hijos", ha acudido a la reunión nocturna de igual modo que otras populares figuras del canal propiedad de Atresmedia y rostros conocidos como el chef Alberto Chicote, que ya se prepara para dar las Campanadas junto a Cristina Pedroche, la cantante Chenoa, que se ha dejado ver recientemente en la celebración del 40 cumpleaños de la extriunfita Natalia, el humorista Carlos Latre, los escritores Juan del Val y Nuria Roca, el periodista Boris Izaguirre, el exjugador del Real Madrid y extécnico del Almería Guti, que ha reconocido que le "encantaría ser seleccionador de España", labor para la cual se siente perfectamente capaz, el exfutbolista y expresidente del Málaga Fernando Sanz, los presentadores Susanna Griso, Sonsoles Ónega y Pablo Motos, el periodista deportivo Josep Pedrerol, las modelos y empresarias Fabiola Martínez y Mar Flores o la televisiva Pilar Rubio.

La empresaria, que no quiere dar información de más sobre su separación del exfutbolista "por mi propia salud" y porque, según ha asegurado, "no me hace bien", ha lanzado un contundente mensaje: "Sabéis que soy muy sincera. Los consejos que estoy recibiendo es de 'muéstrate fuerte'. Me demuestro como soy, ¿fuerte? No, no lo estoy, a pesar de que esta decisión viene gestada de hace tiempo. Esto no ha sido una decisión de esta mañana o ayer". Tamara ha apuntado en Y ahora Sonsoles, programa conducido por Sonsoles Ónega, que también ha roto recientemente con su pareja Cesar Vidal tras dos años de relación sentimental, que, pese a lo difícil que está siendo este momento, "yo gano a una persona maravillosa de por vida": "Puedes estar separada y que te siga atrayendo esa persona, y sigas compartiendo momentos. Es lo más bonito que puede existir. Mi amor va a ser de por vida hacia él" y ha exculpado al exfutbolista argentino de toda carga en esta determinación.