La contundente respuesta de Paz Padilla ante las últimas críticas de Jorge Javier Vázquez hacia ella

Parece que la guerra entre Jorge Javier y Paz Padilla continúa. Su mala relación no es sorpresa alguna, y las recientes declaraciones de Jorge Javier en el podcast Querido hater, conducido por el influencer Malbert, sobre su antigua compañera de Sálvame ya han tenido respuesta. El presentador aprovechó su visita en el podcast para confesar que no tiene relación alguna con la que Paz Padilla: " Yo no tengo relación con Paz Padilla ni quiero tener, porque no me interesa. Me la jugó varias veces y no quiero nada con ella".

Jorge Javier Vázquez, último en romper con Belén Rodríguez: todos los amigos que se han distanciado

VER GALERÍA

"Hay que ser mala", añadió. Lejos de quedarse ahí, Jorge Javier siguió atacando, haciendo incluso alusiones hacia su nombre: "Le tendrían que quitar el nombre, porque Paz no le representa. Paz, Paz... Paz no tanta", puntualizó. Hay que recordar que la que fuese protagonista de Aladina siempre ha evitado contestar a sus antiguos compañeros del mundo televisivo, quedándose con los buenos momentos que ha vivido con cada uno de ellos.

Sin embargo, en esta ocasión sí se ha pronunciado con estas palabras en su perfil público. Eso sí, a su manera y evitando alimentar la polémica: "Como dice mi profesora, Mens sana in corpore sano. Hay que entrenar el cuerpo y moldear la mente. Lo maravilloso de moldear la mente es que si tú eres feliz por dentro, si tú tienes paz interior, nada te hace daño y tampoco haces daño a nadie".

Rocío Carrasco y Fidel Albiac arropan a Jorge Javier Vázquez en la presentación de su libro y despejan las dudas sobre su relación

VER GALERÍA

Paz Padilla cuenta en su regreso a Telecino lo que más le dolió de su salida de la cadena

Una respuesta breve, pero que parece ir dirigida hacia el presentador. Es cierto que ella en ningún momento hace referencia a Jorge Javier, pero sí habla de la importancia de ser feliz con uno mismo y la paz que tiene y transmite. Cabe destacar que Paz Padilla ya prepara su regreso a Mediaset y volverán a coincidir en los pasillos. La humorista fue despedida tras marcharse del plató de manera precipitada en medio de una discusión con Belén Esteban que la acusaba de ser negacionista del Covid-19.

La madre de Anna Ferrer llevó el caso ante la justicia y ha sido readmitida en el grupo mediático. Además, prepara otros proyectos, una adaptación al cine de su obra El humor de mi vida, y también está muy centrada en su empresa textil No ni ná. Igualmente, ha recuperado la sonrisa en lo referido al amor Fran Medina. Una etapa muy dulce que no sabemos si se volverá más amarga al reencontrarse con Jorge Javier.