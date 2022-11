Paz Padilla habla como nunca de su pasado en 'Sálvame' y su futuro en Mediaset

Paz Padilla no deja de cosechar éxitos. Sigue llenando teatros con la obra El humor de mi vida, basada en el libro que escribió tras la muerte de su marido, Antonio Vidal, y está saboreando el éxito de No Ni Ná, la empresa que creó con su hija, Anna Ferrer. Acaba de rodar la película A todo tren 2, que protagoniza con Paz Vega, y el próximo verano llevará su bestseller al cine. A estos proyectos, se suma su contrato con Mediaset España, cadena a la que regresó el pasado mes de junio tras su polémica salida a principios de año. Sin embargo, su incorporación al grupo todavía no está definida. "Aún tengo un contrato en Telecinco. Se están buscando opciones", ha dicho la artista en una entrevista concedida a El Mundo.

La gaditana, de 53 años, ha hablado como nunca de su etapa en Sálvame. "Sabes lo que creo, que mi forma de pensar era tan diferente, mi forma de llevar la vida era tan distinta que creí que, de alguna manera, aportaba algo distinto al programa, como amor. Yo siempre hablaba de amor y ellos se cachondeaban de mí, pero en un sitio donde la forma de tratar los temas es tan sensible, pensé que el amor ayudaba, hasta que dejó de ayudar", ha reflexionado.

Para Paz no fue "fácil" presentar un programa de estas característas en determinados momentos, sobre todo, tras subirse de nuevo a las tablas. "Cuando tu discurso y tu camino es la armonía, la paz, la bondad, y luego vas l teatro y recibes tanto amor, te dices: 'esto no cuadra, algo no encaja', pero pensaba que bueno, que ahí tenía que estar (en Sálvame) y que alguien a lo mejor me escuchaba", ha explicado.

Según ha contado, trabajar en Sálvame no ha sido un hándicap en el terreno profesional, a la vista están sus numerosos proyectos. Pero sí siente que "me ha frenado a nivel personal porque yo estoy en otra onda y es verdad que llega un momento en el que si no te vas, el universo te echa".

La última vez que presentó este programa fue el pasado 20 de enero, cuando decidió abandonar el plató antes de tiempo tras vivir un duro enfrentamiento con Belén Esteban a causa del covid. A este respecto, la artista ha querido dejar claro que "para nada soy negacionista y antivacunas".