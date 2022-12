Adriano, exjugador del Inter de Milán, se separa a los 24 días de casarse con el Mundial como detonante

Cuando estaban a punto de celebrar su primer mes como marido y mujer y brindar por su unión con familiares y amigos, la relación de Adriano Leite Ribeiro y Micaela Mesquita ha llegado a su fin. Tan solo 24 días después de darse el 'sí, quiero', el que fuera jugador del Inter de Milán, de la Fiorentina y de A.S. Roma, se ha separado. Su relación ha estado desde el inicio marcada por las idas y venidas, y el detonante de la ruptura es el Mundial de Qatar. El exdeportista, conocido como El emperador, estuvo desaparecido tras quedar con unos amigos para disfrutar del partido que enfrentaba el lunes 28 de noviembre a su Brasil natal con Suiza, enmarcado en la fase de grupo y finalizado con el marcador a 1-0 gracias a un gol de Casemiro, del Manchester United.

Según ha avanzado Extra Globo, el deportista de 40 años acudió a la favela de Vila Cruzeiro, una de las más peligrosas de todo el país y lugar en el que se crió, para ver el citado encuentro de la Copa del Mundo. No volvió a casa hasta 48 horas después y no le dio a su esposa, de 25 años, ninguna explicación sobre la ausencia. Ante esta situación, Micaela, que es peluquera de profesión, no aceptó las disculpas y decidió emprender caminos separados. Parece que no hay vuelta atrás ni posibilidad de reconciliación ya que la ex de Adriano ha borrado todas las imágenes que tenían juntos y ha asegurado: "Me duele por dentro, pero no me voy a tumbar a sufrir. Vivamos".

El 9 de noviembre la pareja se casó en una ceremonia muy sencilla en la que únicamente firmaron los papeles que los convirtieron oficialmente en marido y mujer. "Finalmente casada", decía ella muy emocionada. En diciembre tenían pensado celebrar su unión con las personas de su entorno, pero la realidad es muy diferente a como la habían imaginado ya que ahora el deseo de Micaela es anular el matrimonio. La joven está volcada en su familia, en sus amigos y ha dejado el hogar conyugal para volver a vivir en Rocinha, barrio de la zona sur de Río de Janeiro.

Sus relaciones sentimentales

La relación de Adriano y Micaela comenzó en 2015. Inicialmente estuvieron tres años juntos, hasta 2018, en los que los baches fueron constantes. Se dieron una segunda oportunidad marcada por la polémica ya que el jugador fue acusado de tener una relación simultánea también con Victoria Moreira, con la que se comprometió en 2020. En febrero de este mismo año, coincidiendo con su 40 cumpleaños, salía con una joven estudiante de enfermería de 21 años llamada Ceu Oliveira. Pero en septiembre apostó por recuperar a Micaela y solo un mes después de retomar su relación decidieron comprometerse.