Sterling, una de las estrellas de la selección inglesa, abandona el Mundial tras el asalto a su casa familiar en Londres

Para cualquier futbolista de élite, disputar un Mundial con tu país es lo más alto a lo que se puede aspirar si hablamos de selecciones. Un sueño hecho realidad que, tras conseguirlo, no hay nada a priori que te haga marcharte sin más. Tiene que haber una verdadera razón de peso para que decidas irte del equipo y renunciar a la competición, algo que le ha ocurrido a una de las estrellas de Qatar 2022.

Hablamos de Raheem Sterling, el delantero de Inglaterra que este fin de semana abandonaba de forma súbita el torneo y volvía de urgencia a Reino Unido por un suceso nada agradable. El motivo tiene que ver con su lado más personal, puesto que tomaba esta drástica decisión al conocer unos hechos que afectaban directamente a su familia. Su casa en Londres había sido asaltada por unos ladrones el sábado por la noche, lo que ya de por sí supone un susto enorme y una gran preocupación.

Al parecer, los cacos se llevaron joyas y relojes de gran valor aprovechando que en ese momento no había nadie en casa. Este detalle es muy importante, puesto que las primeras informaciones en la prensa británica apuntaban a que su novia, Paige Milian, y los tres hijos de la pareja se encontraban dentro de la vivienda en el momento del robo. Además, también se dijo que habían sufrido violentas amenazas por parte de los delincuentes.

Afortunadamente, mientras sigue la investigación en curso, era la policía quién aclaraba después que ninguna persona cercana al futbolista de 27 años estuvo en el interior del domicilio mientras se cometía el delito. Tras lo ocurrido, aunque su gente está bien físicamente, el crack del Chelsea y antes del Manchester City no se lo pensó dos veces. Recogió sus cosas y se subió al primer avión que volaba de vuelta a su hogar, lo que le hizo perderse ya el partido de los ingleses contra Senegal de este domingo.

El representante del jugador explicaba entonces que Sterling estaba "conmocionado" tras conocer la noticia y "en cuanto le avisaron quiso volver a casa, preocupado por el bienestar de sus hijos". Su entrenador, Gareth Southgate, no solo se mostraba comprensivo con el jugador sino que lo apoyaba por completo en su decisión de marcharse: "En ocasiones el fútbol no es lo más importante y la familia debe ser lo primero", aseveraba el técnico de los Three Lions en rueda de prensa.

Como era de esperar, los compañeros de Sterling en el combinado inglés le han mandado todo su ánimo mientras preparan ya su partidazo de cuartos de final contra Francia que se juega el próximo sábado. Curiosamente, no es la primera vez que el equipo sufre una baja inesperada durante el presente torneo, pues el defensa Ben White también se fue la semana pasada por motivos personales que no han trascendido.

