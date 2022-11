Las emocionadas palabras y el regalo de Cayetana Rivera a su madre, Eugenia Martínez de Irujo, por su 54 cumpleaños

Eugenia Martínez de Irujo atraviesa en los últimos tiempos por un momento de verdadera plenitud, una etapa de estabilidad emocional a todos los niveles cuando acaba de cumplir 57 años. La duquesa de Montoro está celebración en una jornada donde han parado de lloverle las felicitaciones por parte de familiares y amigos, quienes le han transmitido todo el cariño y amor que sienten por ella. "Hoy es el día de la persona con el corazón más grande del mundo", le ha dicho su hija Cayetana Rivera.

"Es generosa, sencilla, divertida, buena... La que me mima, me educa, me enseña, me apoya, me anima, me consuela", proseguía la joven en su emocionado mensaje de este sábado. "Lo da todo por mí. Gracias por eso y por más, mamá. Te adoro", concluye la hija de Fran Rivera con estas palabras que acompañan a una dulce imagen de ambas juntas abrazándose.

"¡Uf!, te quiero infinito, mi ratón", le ha respondido Eugenia a su niña tras leer con mucha emoción su dedicatoria. La cosa no ha quedado ahí, puesto que la nieta de la Duquesa de Alba ha enviado un espectacular centro de flores a su progenitora con motivo de su cumpleaños. "Flipante", ha comentado con asombro la homenajeada al ver el regalo que le mandaba a casa su hija.

También ha felicitado a la cumpleañera su 'yerno' Manuel Vega, pareja de Cayetana, con una foto de lo más entrañable y dándole las "gracias por aportar tantas cosas bonitas a la vida", le dice. Además, el empresario sevillano se muestra muy afortunado "por lo bien que me has tratado siempre", subraya en relación al calor que le transmite su familia política desde que iniciara su noviazgo con la joven de 23 años.

Igualmente, otros mensajes muy especiales que ha recibido Eugenia Martínez de Irujo en este día son los de sus amigas Rosa Tous, vicepresidenta de la célebre firma de joyas; Mariola Orellana, mujer de Antonio Carmona; la actriz Rossy de Palma o la hostelera Sandra Segimón, propietaria de la popular cadena de restaurantes de comida japonesa Sushita.

En esta fecha tan señalado no podían faltar las palabras más románticas de todas, las que ha plasmado el marido de la duquesa de Montoro: Narcís Rebollo. "Te quiero, mi amor. Feliz cumpleaños", le decía a su mujer el presidente de Universal Music para España y Portugal, junto a un collage de imágenes de la protagonista en distintos momentos recientes que han disfrutado el uno al lado del otro.

El feliz matrimonio volvía a casarse en Las Vegas el pasado fin de semana, con Rosario Flores como madrina. Renovaban así sus votos cinco años después de su primer 'sí, quiero', en esta ocasión disfrazados de Olivia Newton-John y John Travolta en la mítica película Grease. Una cita repleta de diversión que, sin embargo, sirvió también para que la novia recordara con mucha nostalgia a su madre, la duquesa de Alba, por el octavo aniversario de su muerte.

