Eugenia Martínez de Irujo bromea sobre la idea de ser abuela

Cayetana Rivera lleva varios meses de relación con Manuel Vega, un conocido empresario sevillano del que está muy enamorada. Su madre Eugenia Martínez de Irujo está encantada con el noviazgo. "Es un chico estupendo. Me parece educadísimo y muy trabajador", eran las palabras que le dedicaba el día que su hija le presentó ante los medios. No obstante, la duquesa de Montoro opina que hay que ir paso a paso y no adelantar acontecimientos. Ante preguntas como si le gustaria ser abuela, la esposa de Narcis Rebollo no ha dejado de mostrar su asombro. "Una porra, no. Eso sí que no me apetece todavía. Tiene que disfrutar de la vida, déjate. Cuanto más tarde todo eso mejor, eso es lo que le digo yo", respondió entre bromas pero con rotundidad a Europa Press.durante un acto solidario de la Fundación Querer, al que acudió con su marido Narcís Rebollo.

La hija de la duquesa de Alba eligió uno de los trajes de su modista favorita de ella y de su hija, Inés Domecq, un vestido largo de estampado floral negro y falda de volantes, un diseño similar al que lució su hija cuando se convirtió en modelo de excepción para la modista sevillana, casada con su primo Javier Martínez de Irujo y Hohenlohe-Langenburg.

Con la naturalidad de la que siempre ha hecho gala, Eugenia reconoció que Cayetana está muy feliz con su pareja: "No me tires de la lengua porque no voy a hablar, yo estoy muy contenta y ella está feliz". Acerca del momento que vive con sus hermanos, en especial con Cayetano, asegura que ya los problemas quedaron atrás: "Con Cayetano muy bien, ya hicimos las paces, cuando el hospital. En esos momentos hay que olvidarse de todo", dijo en referencia a cuando su hermano tuvo que ser operado nuevamente por una obstrucción intestinal.

En cuanto a su exmarido, Francisco Rivera, también mantiene una maravillosa relación: "Hace ya mucho, yo soy cero rencorosa, ya lo he dicho en varias ocasiones, lo importante es nuestra hija, nos llevamos súper bien y con Lourdes igual, es una monada".

Sin hablar de los problemas familiares, reconoce que Julián Contreras quiere mucho a su hija: "Sí, la adora, es verdad". Del embarazo de su sobrina Brianda, asegura que se ha enterado hace muy poco tiempo: "Ella es estupenda, yo me he alegrado muchísimo, me he enterado hace un ratito. Me lo soltó Jacobito, mi sobrino de 'estrangis'. Yo lo entiendo, así es la única manera de que la prensa tarde más y en un embarazo entiendo que es delicado. Cuanto más tarde en saberse mejor".

Por último solo tiene muy buenos deseos para su amiga Belén Esteban, que tendrá que ser operada tras romperse la tibia y el peribé: "Ahora muy fastidiada, la verdad, es que una tontería de estas te fastidia un montón de meses. Belén es una tía estupenda, ella es auténtica, a mí me gusta la gente así, la de verdad, no las de postín".

