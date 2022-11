Sofía Surferss, la otra reina de TikTok con cuatro millones de seguidores

No es fácil destacar en un mundo en el que hay tantos vídeos de bailes, de humor o tutoriales que podemos ver en Instagram, en TikTok... pero Sofía Surfess lo ha conseguido. Junto a su hermana Lola Lolita se ha convertido en una de las españolas más seguidas de las redes y sus vídeos causan furor, consiguiendo millones de visitas día tras día. Todos quieren saber más sobre ella y en el documental Las reinas de TikTok de ¡HOLA! se puede descubrir cómo son las hermanas Moreno a través de su propio testimonio y el de sus familiares y amigos.

En el caso de Sofía, hay que decir que tiene más de 1,3 millones de seguidores en Instagram y en TikTok ya ha superado los cuatro millones. Sus vídeos incluyen contenido de lo más variado: desde bromas a maquillaje, pasando por clips en los que muestra la ropa que lleva, sus peinados... Al igual que su hermana, a la tiktoker también le encanta hacer coreografías de todo tipo utilizando algunas de las canciones más conocidas del panorama musical e, incluso, la hemos visto bailando con estrellas de la talla de Rosalía, Becky G...

"Para mi, TikTok significa una manera de expresarme. Hago vídeos para que la gente se entretenga y se divierta, enseñando cosas que me he comprado o cosas de la universidad, si me he ido a comprar, a hacerme las uñas... Es una manera de divertirme", confiesa la hermana de Lola Lolita en el documental de ¡HOLA!, asegurando que solo tiene palabras de agradecimiento para sus fans: "Les quiero mucho, son lo mejor que tengo. Sin ellos no estaría aquí".

Sofía, que compagina su éxito en el mundo virtual con sus estudios universitarios de Fisioterapia, también suele mostrar su lado más personal, compartiendo algunos vídeos en los que aparece junto a su novio, Trece. "Felices 18, mi princesa. Todo lo que te tenia que decir está en la carta... y recuerda: un amor con el de la luna y el sol que juntos forman el eclipse perfecto", fue la romántica dedicatoria que recibió por parte de su chico el pasado 11 de febrero, coincidiendo con su cumpleaños.

Respecto a qué es lo mejor de las redes, ella lo tiene claro: "Las oportunidades de colaborar con marcas, conocer a gente que admiramos, de hacer viajes... que una persona de 18 años no lo puede hacer". ¿Y lo peor? "Que las redes sociales nos han quitado la privacidad, pero lo demás es positivo todo". Sofía se ha convertido en reclamo de muchas firmas nacionales e internacionales para protagonizar sus campañas publicitarias, reportajes... Este año ha sido elegida como imagen de Pandora España y, además, tiene su propia colección.

Un nuevo episodio de Los documentales de ¡HOLA!

Las reinas de Tiktok está disponible en Prime Video. Producido por ¡HOLA! Media, la división audiovisual del Grupo, en este documental podrás conocer un poco más el fenómeno creado por las hermanas Moreno y cómo les ha cambiado la vida, además de descubrir su lado más personal y sincero, revelando esa otra cara que no se ve en los vídeos de coreografías y humor que suelen publicar en sus redes.