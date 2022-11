La radical transformación de Brays Efe en su nueva película

Si hay una película española este año que cuenta con un reparto impresionante, tanto en cantidad como en calidad, esa es Historias para no contar. El filme, compuesto por cinco historias cortas, tiene en una de ellas a Brays Efe. El actor, que durante tres temporadas ha sido la icónica Paquita Salas (y hay una cuarta prevista), se transforma por completo y deja atrás la imagen con la que todos lo recordamos desde hace años (la peculiar representante de artistas) para convertirse en Jota, el mejor amigo de Edu (Quim Gutiérrez).

Una historia sobre traiciones en la pareja

Historias para no contar, que se estrena el viernes 25 de noviembre, cuenta situaciones en las que sus protagonistas se ven de repente atrapados y de las que no saben salir, siempre en tono de comedia. Historias que no se pueden o no se quieren contar por las consecuencias que pueden padecer sus protagonistas, pero que terminan enredándose más de la cuenta.

La de Brays Efe versa sobre un matrimonio, compuesto por los personajes de Edu y Sofía (Verónica Echegui), que está a punto de ser madre. Ambos tienen algo que ocultar al otro. En medio de esta trama, mucho más alocada de lo que puede parecer, Jota se convierte en el guardián de los secretos de Edu. Y a pesar de que también maneja un registro cómico, como en Paquita Salas, el actor está muy alejado de lo que hace en la serie, tanto en el tono como en su aspecto (aquí interpreta a un chico de clase media-alta que vive en Barcelona). Y hay Brays para rato, porque además de volver a ser Paquita Salas en una cuarta entrega tiene pendientes de estreno las películas Golem (con Luis Tosar) y Misión: peligroso, y la serie Tengo que morir todas las noches, ambientada en el underground de los años 80.

Si en Paquita Salas muchos de los gags que protagoniza Brays nacen de todo tipo de situaciones surrealistas y tienen que ver con el mundillo del espectáculo, en Historias para no contar los (a menudo rapidísimos) diálogos son el punto fuerte de la película. El canario forma parte de uno de los estrenos nacionales más prometedores del otoño, y lo hace junto a un reparto de primer nivel.

El 'star-system' nacional reunido en el filme

Antonio de la Torre, Maribel Verdú, José Coronado, María León, Javier Cámara o Alexandra Jiménez son solo algunos de los nombres del elenco de esta cinta, que se presentó en el último Festival de San Sebastián. Además podremos ver a Anna Castillo (con la que Brays ha trabajado precisamente en Paquita Salas y con la que repetirá en Golem) protagonizar una especie de triángulo amoroso con Javier Rey (la pareja de Blanca Suárez) y Chino Darín, el novio de Úrsula Corberó desde hace ya siete años y que en la película da vida a su vecino. Como curiosidad, en la película Chino tiene un perro bullmastiff, la misma raza que el que tenía su padre en Truman. Puesto que Truman está dirigida, al igual que Historias para no contar, por Cesc Gay, cabe pensar que el director lo ha hecho como una especie de guiño.

Mención aparte merece Alejandra Onieva, la actriz y hermana del empresario Íñigo Onieva. En la película se pone en la piel de Bárbara, una mujer mucho más joven que su pareja, Andrés (José Coronado). En el filme la vamos a ver manejar un registro cómico, algo poco habitual en ella. La ex de Sebastian Stan ha estado recientemente en boca de todos debido a una posible relación con el exfutbolista Iker Casillas. Y es que ¿quién no tiene una historia para no contar?