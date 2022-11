La curiosa pandilla de Carla Pereyra en el Mundial: Adriana Lima, Ana Antic e Hiba Abouk, cada una de una selección

Son innumerables los rostros conocidos que se han desplazado hasta Qatar para seguir de cerca el Mundial. Carla Pereyra y su marido, Diego Pablo Simeone, han viajado hasta la sede de la Copa del Mundo para animar a su selección, Argentina. Horas después de aterrizar en el páis, la mujer del entrenador del Atlético de Madrid compartía su emoción desde el palco del estadio durante el encuentro entre Brasil y Serbia. "¡¡¡Disfrutando del primer partido en el mundial!!", señalaba la modelo, que no podía ocultar sus ganas de ver jugar también a su país. "Esperando a ver nuestra amada selección Argentina, mi primer mundial y ¡tengo una emoción que no me lo creo!", señalaba la top oriunda de la ciudad de Paraná.

Carla Pereyra disfruta del Mundial rodeada de un buen grupo de amigas, cada una de una selección distinta. En su primer partido compartió diversión desde el palco con la modelo de Victoria Secret Adriana Lima, que mostraba los colores de su camiseta de Brasil, equipo por el que también se decantaba la esposa de Simeone, la estilista e hija de Radomir Antic Ana Antic y Nicolija Pesic, la novia del jugador de Atlético de Madrid Stefan Savi, que animaban a Serbia.

La top model Adriana Lima viajó a Qatar junto a sus dos hijas Valentina y Sienna, de doce y nueve años, de su anterior matrimonio con el jugador de baloncesto Marko Jaric, tres meses después de haber sido madre de un niño, Cian, de su relación con el productor Andre Lemmers. Su amiga, la modelo serbia Sofija Milo, pareja del futbolista Luka Jovic y que también ha sido madre hace poco más de un mes, también estaba allí animando a su equipo, aunque finalmente ganó Brasil para deleite y disfrute de modelo de Salvador de Bahía.

En otro de los momentos pudimos ver a Carla Pereyra junto a otro círculo de amistades muy heterogéneo en el que estaba la actriz española Hiba Abouk, esposa del jugador marroquí Achraf Hakimi; Andrea Salas, mujer del portero costarricense Keylor Navas; la deportista Anna Lewandoska, mujer del jugador polaco Roberto Lewandoski; y Vanessa Crespi, esposa del defensa de Costa Rica Óscar Duarte, entre otros. Practicamente ninguna del mismo equipo, pero todas unidas y dispuestas a pasárselo bien en la Copa del Mundo,

Carla Pereyra ha viajado al país árabe en compañía de su marido, Simeone. El técnico rojiblanco posaba en la ciudad junto al presidente de la FIFA Gianni Infantino, mientras su esposa difrutaba de varios encuentros con amigas. El matrimonio ha aprovechado la temporada de descanso de su equipo, el Atlético de Madrid, para viajar primero a su país, donde se les vio en el Abierto de Polo de Palermo en Buenos Aires, y después a Qatar. El debut de Argentina en el Mundial no ha sido el esperado, el equipo liderado por el capitán Leo Messi cayó derrotado ante Arabia Saudí por 2 a 1. Un comienzo imprevisto para la Albiceleste, que se tendrá que medir ante México en el siguiente partido que es mañana 26 de noviembre en el Lusail Stadium, desde donde Carla Pereyra y Simeone animarán a su equipo.

