Sira Martínez y Alice Campello, emocionadas ante la bonita dedicatoria de sus chicos en el Mundial

España comenzó el Mundial de Qatar con el mejor debut de su historia. La selección de Luis Enrique arrasó a Costa Rica por siete tantos a cero, la mayor goleada de su historia en la Copa del Mundo. El partido dio comienzo con un arranque espectacular de La Roja. En el mínuto once Dani Olmo marcó el primer gol, al que luego le siguieron uno detrás de otro, con una diferencia de prácticamente diez minutos. Marco Asensio, Ferrán Torres, Gabi, Carlos Soler y Álvaro Morata fueron los otros autores del resto de los goles del conjunto español. En el caso de Ferrán Torres lo celebró por partida doble y se lo dedicó a la niña de sus ojos, su novia Sira Martínez.

La amazona viajó a Qatar no solo para seguir a su novio, sino también a su padre Luis Enrique como seleccionador. La joven catalana, de 22 años, ha compartido con sus seguidores el orgullo que siente por el éxito de su chico y de la Selección española. La joven ha publicado la emocionante dedicatoria Ferrán Torres, que dibujó una "S" con sus manos, la inicial de su pareja, para celebrar el gol. Un bonito gesto hacia su novia que se encontraba en las gradas del estadio Al Thumama.

La broma de Luis Enrique a su yerno

Muy comentado está siendo que Luis Enrique sea el entrenador del novio de su hija Sira, pero ambos se lo toman con humor. El seleccionador bromea siempre que puede sobre la participación de Ferrán Torres en el once titular. A la pregunta de qué jugador es su prolongación en el campo, su respuesta fue clara y bromista. "La mía es muy fácil, el señor Ferrán Torres, que si no me coge mi hija y me corta la cabeza", comentó entre risas en uno de sus directos de Twitch. Unas palabras que a posteriori quiso aclarar el propio jugador: "El entrenador es muy bromista, fue una cosa del directo. Con este entrenador no hay nadie indiscutible, es una de las fortalezas que tenemos como equipo y lo que te hace mantenerte siempre activo".

Marco Asensio fue otro de los futbolistas que no quiso pasar por alto el gol que marcó y se lo dedicó a su prometida, Sandra Garal. "Ella es la que siempre ha estado en los peores momentos, en la lesión y cuando no tenía tantos minutos", dijo Asensio antes de saltar al terreno de juego. El jugador del Real Madrid y su novia se comprometieron el pasado mes de mayo y planean celebrar su boda el próximo verano en Palma de Mallorca.

Después de los goles de Gabi y Carlos Soler, llegó el tanto de Álvaro Morata en el tiempo de descuento. El futbolista del Atlético de Madrid marcó el seçtimo y lo celebró como siempre suele hacerlo, dedicándoselo a su esposa, Alice Campello, con quien espera su cuarto hijo. Morata celebró el gol dibujando la "A" de Alice con sus dedos que según sus palabras, "es la primera que se come todos nuestros momentos difíciles y la primera que tiene que aparecer cuando hay momentos bonitos". Su esposa no ha podido viajar a Qatar ya que se encuentra en los últimos meses de embarazo. El bebé será una niña y se llamará Bella. "Que vuelvas lo más tarde posible. Te amamos", fue la cariñosa despedida que le brindaron la empresaria y sus hijos, entre besos y abrazos, el día que partía con la Selección.