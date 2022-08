Carla Pereyra cuenta cómo comenzó su relación con Simeone y la curiosa conversación que tuvieron

En estos ocho años que llevan juntos, Carla Pereya y Diego Pablo Simeone no han dejado de dar importantes pasos juntos. La modelo y el entrenador del Atlético de Madrid han celebrado dos románticas bodas y han formado juntos una bonita familia con la llegada de sus niñas, Francesca (2016) y Valentina (2019). Su relación ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo, pero los dos siguen teniendo muy presente ese mágico instante en el que sus miradas se cruzaron por primera vez. De esa toma de contacto, que se produjo a raíz de una casualidad, ha dado todos los detalles la empresaria, que está volcada en las reformas inmobiliarias tanto en España como fuera de nuestras fronteras.

El matrimonio tiene fijada su residencia en Madrid, ciudad que siempre será importante para ellos porque es donde se conocieron. Durante su participación en el programa Mujeres al poder, presentado por Carme Chaparro, Carla ha explicado que no les presentaron amigos comunes sino que el azar quiso que coincidieran en un restaurante de la capital."Fue muy gracioso. Lo conocí en un restaurante. Yo fui al baño y él me siguió...", comenzaba a relatar. Al ser seguidora del Atlético de Madrid, lo reconoció enseguida y al salir del servicio le dio la enhorabuena por su buen trabajo como técnico del club. La respuesta del deportista fue: "Te estoy esperando a ti".

Al saber que el Cholo estaba interesado en ella, la reacción de Carla fue inicialmente de incredulidad. "Soy de Paraná, soy argentina. No me hagas el cuento", le dijo. Pero pronto se dio cuenta de que no era una broma. Comenzaron a conocerse y a darse cuenta de que comparten muchas cosas como haber pasado la infancia en su Argentina natal y una trayectoria profesional que les ha alejado de su hogar desde muy pronto. La primera cita no tardó en llegar. Simeone y Pereyra fueron a ver una película a un céntrico cine de Madrid en una tarde de intensa lluvia. A raíz de entonces se volvieron inseparables.

Una rutina cotidiana

Más allá de la popularidad de ambos, la vida de Carla y Simeone es igual que la de cualquier otra familia. Intentan pasar el máximo tiempo posible juntos, disfrutar de tareas cotidianas como llevar a sus niñas al colegio, bañarlas y darles de cenar. Por supuesto, también se apoyan en sus respectivas carreras profesionales. De hecho, es habitual ver a la modelo en el Wanda Metropolitano apoyando al equipo de su marido y celebrando con fervor las victorias. Forman un perfecto equipo en el que también están incluidos los hijos mayores del deportista: Giovanni, Gianluca y Giuliano. Los tres han conectado a la perfección con la esposa de su padre y adoran a sus hermanas, quienes a su vez los ven como sus referentes.