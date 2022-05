La boda italiana del hijo mayor de Simeone vuelve a reunir a sus padres en pleno cruce de acusaciones

Cuando está a punto de cumplirse un año de su boda en Ibiza, Giovanni Simeone, el hijo mayor del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, y Giulia Coppini han vuelto a pronunciar el 'sí, quiero' en el país natal de la novia, Italia. Después de cinco años de noviazgo, el futbolista, de 26 años, y la modelo florentina, de 29, contrajeron matrimonio en Florencia en una ceremonia a la que asistió la familia del novio Simeone con su mujer Carla Pereyra y sus hijas, Francesca y Valentina, y la madre y los hermanos del jugador, Carolina Baldini, Gianluca y Giuliano.

Días después de que estallara la polémica por unas declaraciones de la exmujer del técnico rojiblanco en televisión acerca de su separacion, Carolina Baldini y Simeone coincidieron en la boda de su hijo mayor, aunque no hay fotos de ellos juntos durante la celebración. Según publicó el diario argentino La Nación, el entrenador le mandó un requerimiento legal a su exmujer para que de ahora en adelante no pueda hablar de él ni de su familia en próximas entrevistas. Pese a la advertencia legal que recibió por parte de su exmarido, la exmodelo volvió a decir en televisión que no siente estar haciendo nada que pueda afectarlo y, por tanto, no está dispuesta a dejar de referirse a su pasado en común y no entiende qué le molestó de lo que dijo.

El Cholo se puso furioso al escuchar a Baldini hablar de su familia y de su separación: "Estoy cansado de que salga a hablar después de 15 años. Más aún sabiendo que nunca hablé de todo lo que pasó y el daño que generó. Ella sigue hablando como si nadie tuviera memoria. Me cansé de intentar cuidar a mis hijos y de protegerlos del entorno. Ya no hay vuelta atrás. Ella rompió códigos fuertes de la familia y ya no tengo más paciencia", señaló. Una batalla legal que parece no tener retorno, pero que no impidió que acudieron al enlace de su hijo mayor en Florencia.

Carolina Baldini actuó como madrina y acompañó al altar a su hijo. Para la ocasión lució un vestido largo de Gino Bogani en color esmeralda y se fotografió con los recién casados, así como con tus otros hijos, Ginanluca y Giuliano, a las puertas de la espectacular villa donde celebraron la boda. Diego Pablo Simeone, por su parte, posó con los recién casados, así como con su esposa, Carla Pereyra, que para la ocasión lució un sencual vestido rojo strapless con abertura lateral y que dejaba la pierna al descubierto. Sus hijas Francesca, de cinco años, y Valentina, de tres, vestidas iguales con preciosos vestidos con estampado floral, fueron las encargadas de lanzar arroz a la salida de la iglesia.

Gianluca Simeone, hermano del recién casado, acudió con su novia, la modelo e influencer Abril Bruzzese, que compartió algunas fotos del gran día. La celebración tuvo lugar en Villa Corsini a Mezzomonte, un espectacular escenario decorado para la ocasión con una excquisita presentación con centros florales en las mesas, velas, y algunos detalles como las iniciales G y G de los nombres de los novios. Como colofón los novios brindaron por su boda con todos los invitados en los jardínes de la villa junto a la tarta nupcial y en medio de un espectacular castillo de fuegos artificiales.

Las restricciones sanitarias obligaron a los novios a aplazar seis veces la fecha de su boda. La pareja celebró su primera boda en una villa privada en Ibiza el 26 de mayo de 2021, una ceremonia íntima a la que solo asistieron 35 invitados y que tuvo lugar al aire libre frente a uno de los impresionantes acantilados de la isla ibicenca y con vistas al Mediterráneo. A continuación la pareja puso rumbo a su luna de miel, ante de volver a celebrar su boda soñada en Florencia.

El delantero Giovanni Simeone pone el broche de oro a una fantástica temporada como delantero en el Hellas Verona con una boda de ensueño en Florencia. La pareja se conoció en 2016 en Cerdeña. En aquel momento, además de estudiar Biología en la Universidad de Siena, Giulia brillaba como modelo -en 2013 había participado en el concurso Miss Italia y ganó el concurso de belleza Miss Ragazza in Gambissima Toscana-. "La conquisté con mi carne a la parrilla. Ella ama el asado", contaba riendo el novio en las páginas de la revista ¡HOLA!