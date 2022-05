Simeone estalla contra su exmujer: 'Rompió los códigos de la familia, no tengo más paciencia'

La relación entre Simeone y su exmujer, Carolina Baldini, madre de sus tres hijos, parecía cordial hasta que ha llegado la gota que ha colmado el vaso en la paciencia del entrenador. El técnico del Atlético de Madrid ha dicho "basta ya" a su exmujer después de que esta concediera unas declaraciones en un programa de television argentino sobre su separación que se produjo en 2008. "Rompió los códigos de la familia, no tengo más paciencia", ha dicho el Cholo al diario argentino La Nación, que siempre se ha mostrado muy discreto en lo que a su vida personal se refiere.

"Estoy cansado de que salga a hablar después de 15 años. Más aún sabiendo que nunca hablé de todo lo que pasó y el daño que generó. Ella sigue hablando como si nadie tuviera memoria. Me cansé de intentar cuidar a mis hijos y de protegerlos del entorno. Ya no hay vuelta atrás. Ella rompió códigos fuertes de la familia y ya no tengo más paciencia", señaló el entrenador, actualmente casado con Carla Pereyra, con quien es padre de dos hijas, Francesca y Valentina.

Baldini dio detalles de la separación del padre de sus tres hijos, Giovanni, Gianluca y Giuliano, en el programa LAM. "Para los chicos fue doloroso. Nos sentamos los dos. Yo no podía hablar mucho y fue Diego el que lo contó. Giovanni tenía 15 años y se le cayeron algunas lágrimas. El otro miraba y el chiquito daba vueltas por ahí", pero indicó que la separación había sido en buenos términos. "Siempre hay alguna cosa, no te voy a mentir... Pero la verdad es que fue muy amigable". "Estoy tranquila porque di todo en la pareja. Empezamos cuando éramos muy chicos. Yo lo conocí cuando tenía 18 años, y el amor se fue terminado. Fui yo la que tomó la decisión de separarnos", añadió. No satisfecha con hablar de su pasado sentimental, también se referió a la nueva esposa de Simeone, Carla Pereyra. "Cuando él encontró una pareja y yo entendí que tenía la intención de formar una familia, obviamente, le dije que hiciéramos el divorcio. ¿Cómo no lo iba a firmar si ya todo estaba terminado?", señaló.

Unas declaraciones que no dejaron de sorprender al entrenador, que lejos de confesar los entresijos de su separación, le ha enviado un documento a su ex a través de sus abogados para que no pueda nombrarle ni a él ni a su familia en los medios de comunicación, según informan desde el diario La Nación. El detonante del enfado de Simeone no solo ha sido que hable de su separación, sino que incluso se atreviera a hablar también de la salud de su padre, fallecido el pasado 25 de marzo.

Diego Simeone y Carolina Baldini se separaron en 2008 a raíz de una supuesta infidelidad de la mujer del técnico. Después de que saliesen a la luz unas imágenes en actitud cariñosa de Baldini con un socorrista, cuando todavía era pareja de El Cholo, Simeone la perdonó por el bien de sus tres hijos, pero con el tiempo ella volvió a serle infiel con el mismo hombre y fueron fotografiados juntos de vacaciones en México, despejando así los rumores de separación que habían venido planeando sobre la pareja.