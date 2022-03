Carme Chaparro se sincera sobre la rara enfermedad que sufre en la piel

Carme Chaparro muestra su realidad sin filtros y la última confesión que ha hecho a todos sus seguidores es sobre su salud. La periodista, de 49 años, ha mostrado la enfermedad que sufre en la piel y que en estos momentos ha brotado en las yemas de sus dedos. "Esto que veis es una enfermedad de la piel. No se sabe qué la causa, pero cuando tengo un brote las manos se me llenan de esta especie de eccemas. Son dolorosos, sobre todo si rozan con algo", ha confesado junto a esta foto. Según ha explicado, "a veces el brote tiene que ver con el estrés, otras, con algo que he tocado, pero no se sabe exactamente". También ha dicho que "no hay cura" para esta dolencia. "Solo pomadas para tratar que la remisión del brote sea rápida".

"A mí sólo me afecta a las manos, y solo una o dos veces al año, pero hay personas que lo sufren por otras partes del cuerpo mucho más visibles y molestas, y que a veces pueden sentirse estigmatizadas", ha asegurado. Chaparro, que fue galardonada en 2017 con el Premio Primavera de Novela -dotado con 100.000 euros- por su primera novela, No soy un monstruo, ha aprovechado esta publicación para dar su opinión sobre lo ocurrido en la pasada gala de los Oscar entre Chris Rock, Will Smith y Jada Pinkett. "En mi caso, que alguien haga un chiste no me importa, pero hay gente que sufre de verdad y a la que le puede resultar muy doloroso. Aunque, por encima de todo, nunca se puede reaccionar con violencia. Nunca".

El testimonio de Carme Chaparro ha animado a otras personas a contar su propio caso. Una de ellas ha sido Ana Rodríguez Mosquera, exmujer de José Bono. "Yo tengo ese problema hace muchos años, y me han hospitalizado porque no podía ni vestirme. Afortunadamente ya me pasa con menos frecuencia. Paciencia". Mayte Méndez de Vigo, responsable del departamento de Estilismo y Sastrería de Mediaset España, también ha compartido su experiencia. "A mi también me pasa en los dedos, sobre todo, cuando cojo mucha percha. Te entiendo", ha dicho la encargada de vestir a presentadoras como Lara Álvarez, Sonsóles Ónega o Sandra Barneda.

No es la primera vez que la periodista y presentadora habla públicamente sobre sus problemas de salud. Hace un tiempo desveló que padece tinnitus. "Toda mi vida la recuerdo con este pitido constante en los oídos", declaró en una entrevista concedida a ¡HOLA!. "Es un tono, un pitido como muy uniforme. A veces es más fuerte o estoy en silencio y noto como sube", explicó. También dijo que no se sabe cuál es el origen de esta dolencia, pero que en su caso no tenía nada que con el estrés o las preocupaciones. Carme se ha resignado a convivir con el tinnitus y evita, sobre todo, los sonidos muy fuertes, ya que le producen una sensación muy desagradable e incluso dolor de oídos.

