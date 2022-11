Nuevo mazazo en el fútbol: fallece la hija del entrenador Óscar García de cáncer a los 21 años

El entrenador Óscar García Junyent, exjugador del F.C Barcelona y el Espanyol, ha anunciado con inmensa tristeza la muerte de su hija de 21 años. La joven, de nombre Mariona, llevaba tres años luchando contra un cáncer, que le diagnosticaron en 2019 cuando el técnico entrenaba al Celta de Vigo. Su padre ha querido compartir una última foto de su hija mayor, subida a caballito a la espalda de su padre, y un conmovedor mensaje de despedida. "Vuela alto amor mío", han sido las palabras que reflejan el gran dolor por su pérdida.

La hija mediana de Óscar dedicaba también unas emotivas palabras a su hermana mayor y mostraba con orgullo la gran lección que le había dado su hermana mayor. "Gracias por cuidarme estos 19 años, por ser el mejor modelo a seguir que he podido tener y por esa gran lección de vida que nos has dado a todos. Aún recuerdo como si fuera ayer cómo me hacías reír porque comes, cuando jugábamos y bailábamos todos los domingos en casa, cómo te alegrabas cuando me pasaba cualquier cosa buena, y millones de cosas que sólo tú y yo sabemos. Gracias por ser la mejor hermana mayor del mundo. Aún no soy capaz de imaginarme una vida que no esté a tu lado. Descansa y vuela muy alto, que te lo mereces. Te quiero ayer, hoy y toda la vida. Estás siempre tata", eran las palabras de Jana. La pequeña de las tres, Emma, en la misma publicación de su padre, se refería a Mariona como "la estrella que más brillará en el cielo".

Nada más compartir estos emotivos mensajes, la familia recibió numerosas muestras de apoyo de jugadores, excompañeros, clubes y aficionados que se han volcado con el entrenador y sus seres queridos en estos duros momentos."Muchas fuerza para ti y tu familia en estos momentos, Óscar", le decía Pau Gasol. Un mensaje de condolencia al que le seguían muchos otros de Elsa Anka, Jordi Cruyff e infinidad de equipos de fútbol como el Barcelona, el Celta de Vigo o el Espanyol, que se sumaron a su dolor y le dieron el pésame.

El técnico Óscar García, que dirigió al Juvenil “A” del Barcelona y al Celta de Vigo, dejó de trabajar hace un mes para estar al lado de su hija. El entrenador abandonó su cargo como entrador del club Stade de Reims francés el pasado 7 de octubre por "motivos familiares de máxima importancia" y entonces "agradecía el respeto y la comprensión a su vida privada y a la de su familia". Entonces no trascendió la grave enfermedad de la mayor de sus tres hijas, que un mes y medio después ha fallecido y ha dejado a su familia sumida en la tristeza.

En diciembre del 2019, después de que su equipo anunciara que el míster debía ausentarse por motivos personales, Óscar García Junyent expresaba su "admiración y reconocimiento por el trato" que estaban recibiendo familiares y pacientes "por parte de todos los empleados del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, enfermeras, cafetería, UVI y en especial a los equipos de los doctores Hinojosa y Morales", neurocirujano y oncólogo pediátricos de ese centro médico.

Esta noticia nos hace recordar otra de las tragedias ocurridas en el mundo del fútbol como fue la muerte de la hija pequeña del entrenador Luis Enrique Martínez a los nueve años de edad a causa de un osteosarcoma, un tumor óseo maligno. El técnico asturiano entonces dejó la selección española en junio de 2019 para estar al lado de su hija Xana y de su familia. La hija de Luis Enrique lamentablemente falleció unos meses más tarde, el 29 de agosto de ese mismo año.