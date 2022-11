Miley Cyrus ya es treintañera: sus episodios más polémicos

Parece que fue ayer cuando Miley Cyrus fascinaba a los preadolescentes de medio mundo en la serie de Disney Hannah Montana, pero han pasado once años desde que dejó atrás aquella etapa. En poco más de una década, la cantante, que hoy cumple 30 años, ha protagonizado un sinfín de momentos polémicos que nadie imaginaba cuando comenzó su carrera. Repasamos los más impactantes.

Miley Cyrus muestra el momento en el que un rayo impacta en el avión en el que volaba

VER GALERÍA

Su ruptura con la imagen de 'niña buena'

Tenía 12 años cuando su vida dio un giro radical al convertirse en una de las grandes estrellas de Disney Channel. Su personaje de Hannah Montana, una chica que vivía una doble vida (la de estudiante de instituto y estrella del pop), parecía presagiar su futuro. Desde 2006 y hasta 2011 fue la viva imagen de la cadena, la chica de la sonrisa permanente (Miley viene de “Smiley”, el apodo que le puso su familia). Pero en 2012 eso iba a cambiar.

VER GALERÍA

Con su mayoría de edad decidió romper por completo con su imagen de "niña buena" y centrarse en su carrera como actriz, algo que no salió del todo bien. Su película LOL no obtuvo los resultados deseados, y tampoco Peligrosamente infiltrada. En 2013, y con el propósito de dejar atrás su etapa infantil, salió el disco Bangerz. El sencillo Wrecking Ball la mostraba completamente desnuda y subida a una bola de demolición. No fue su única polémica aquel año.

Miley Cyrus se atreve con el look que ya llevaron Aitana o Danna Paola

VER GALERÍA

Por la misma época, en agosto de 2013, se celebraban los MTV VMA, en los que estaba nominada a cuatro categorías. Una de las actuaciones más comentadas de la noche fue la de Miley interpretando Blurred Lines con Robin Thicke. El baile de la actuación, conocido como twerking (el llamado perreo), hizo que arreciaran de nuevo los comentarios en torno a la nueva Miley Cyrus, que continuó fomentando la imagen de "chica mala" posando desnuda en 2013 y 2015.

El clip de ‘Saoko’, la canción de Rosalía que adora Obama, premiado en los MTV VMA

VER GALERÍA

La relación de ida y vuelta con Liam Hemsworth

Poco antes de dejar Disney, Miley conoció en el rodaje de La última canción, allá por el 2009, al actor con el que ha mantenido la relación más mediática, Liam Hemsworth. El hermano de Chris Hemsworth, hoy retirado temporalmente de la actuación, y la cantante se prometieron a mediados de 2012 para casarse a finales de ese año o comienzos del siguiente. Sin embargo, pospusieron la boda en febrero de 2013. En septiembre de ese año, justo después del vídeo de Wrecking Ball y del episodio del twerking con Robin Thicke, rompieron.

Miley Cyrus zanja toda la polémica y niega que engañara a Liam Hemsworth

VER GALERÍA

Durante los años que estuvieron en aquella relación tan larga como intermitente, Miley concedió entrevistas en las que dio a conocer sus relaciones. Estuvo saliendo un tiempo con la modelo Stella Maxwell. Pero en 2016 hubo segunda parte entre Liam y Miley, y se casaron en diciembre de 2018, en una ceremonia secreta. El matrimonio no llegó a durar ni nueve meses, y solicitaron el divorcio en agosto de 2019. Tiempo más tarde, Miley explicó que aquellos meses habían sido un desastre. De hecho, llegó a deslizar que lo celebraron como consecuencia del trauma que les había provocado un incendio en su casa, y que las continuas peleas y conflictos destruyeron el cariño que se tenían.

Miley Cyrus habla sobre las dificultades de vivir su divorcio en el foco mediático

VER GALERÍA

Sus adicciones

La tercera pata de sus polémicas ha venido tras conocerse que consumía marihuana. La primera vez que se la vio consumiendo esta droga fue al cumplir su mayoría de edad. A pesar de que la imagen fue filtrada en internet, ella negó los hechos.

Kaitlynn Carter, ex de Miley Cyrus, está esperando su primer hijo

Sin embargo, más tarde no solo mostró abiertamente que la consumía en numerosas ocasiones y en sus perfiles sociales, sino que en 2020 confesó que lo hacía mientras rodaba Hannah Montana. Hoy ha dejado atrás esa época y lucha por mantener una vida sana junto a Maxx Morando, el músico con el que se la relaciona desde principios de año. Una fantástica manera de cambiar de década y pasar página.