Tamara Falcó cumple 41 años en una etapa de contrastes, con la familia y la fe como sus grandes pilares

Una nueva vuelta al sol comienza para Tamara Falcó. La marquesa de Griñón cumple este 20 de noviembre 41 años, una edad a la que llega en medio de una etapa marcada por los contrastes. En el ámbito sentimental, la única hija de Isabel Preysler y el recordado Carlos Falcó ha roto recientemente su relación con Iñigo Onieva, con el que se había comprometido e incluso había fijado ya una fecha para su enlace, el próximo 2023. Profesionalmente, sin embargo, no deja de encadenar buenas noticias y proyectos que le llenan de ilusión. Retos en los que cuenta con el completo apoyo de su círculo íntimo, su mayor apoyo en este momento de cambios que afronta con serenidad, optimismo y aferrándose en la fe.

VER GALERÍA

En los doce meses que ahora deja atrás, la aristócrata se ha enfrentado a la difícil situación de romper con la persona que había elegido para compartir su vida. Unas imágenes de Iñigo Onieva besando a otra mujer en un festival fue el motivo por el que su relación finalizó pocas horas después de anunciar su compromiso. Tamara está inmersa en la difícil tarea de recomponerse y reconoce que no es fácil, que hay momentos en los que los sentimientos son una montaña rusa. Sin embargo, ha encontrado en la religión un gran aliado para seguir adelante con optimismo. Un retiro a Lourdes le hizo renovar fuerzas y cerrar un capítulo, sin rencores.

La ganadora de la cuarta edición de MasterChef Celebrity se encuentra cómoda sin pareja y tampoco se plantea dar una segunda oportunidad a su ex. Como ella misma decía en uno de los últimos actos a los que ha acudido, no tiene ningún tipo de comunicación con Onieva "por prescripción facultativa". El amor es importante para Tamara, pero eso no le falta. Su familia y sus íntimas están a su lado incondicionalmente y no la han dejado sola. Su madre y sus hermanos son su refugio mientras que sus sobrinos hacen que no deje de reír gracias a sus simpáticas ocurrencias, sus juegos y la ilusión con la que viven las pequeñas cosas.

VER GALERÍA

Precisamente al lado de su familia ha vivido en este año algunos de los momentos más felices. Las pasadas navidades, tras dos años marcados por la crisis sanitaria, los Preysler se reunían al completo en la casa de Chábeli Iglesias, en Miami. Después llegaban las bodas de sus primos. En abril se casaron Álvaro Falcó e Isabelle Junot, marqueses de Cubas; y en julio era Álvaro Castillejo quien daba el "sí, quiero" a Cristina Fernández. Recientemente disfrutaba de la compañía de su hermano Enrique Iglesias, al que acompañaba a un concierto en Doha, y esta misma semana ha estado con su hermano Julio Iglesias Jr, que se encuentra en Madrid con su nuevo amor, Vivi de Domenico.

VER GALERÍA

Un gran momento profesional

El entorno de la Marquesa se ha volcado con ella para ayudarla tras su ruptura, pero también han celebrado a su lado todas las cosas positivas que han llegado a su vida en el terreno personal. ¿La última? Ha dado un paso más que afianza su carrera como diseñadora al lanzar una nueva colección de la mano de Pedro del Hierro. Además, sigue adelante con su faceta como colaboradora de El Hormiguero, es embajadora de prestigiosas firmas y su vínculo con el mundo gastro es cada vez más estrecho. Se ha diplomado como chef en Le Cordon Bleu, escuela en la que no descarta también estudiar pastelería. Le encanta cocinar para su círculo y no descarta en un futuro montar su propio restaurante.

Tamara puede brindar por sus 41 años en su nuevo hogar. Este verano recibía las llaves de su propia vivienda, un fabuloso ático situado en la urbanización Puerta de Hierro de Madrid, la misma en la que vive su madre. La casa ha sido diseñado a su gusto por el prestigioso arquitecto Joaquín Torres. "Tengo la suerte de tener mi primer piso y para mi es todo un logro. No se puede comparar con el de mi madre, que está aquí al lado, pero es el mío. Estoy supercontenta, es mi sueño", decía con gran ilusión.