Tamara Falcó recibe las llaves de su fabuloso ático: 'Es mi sueño'

Independizarse es una decisión que conlleva gran tiempo y esfuerzo porque no siempre es fácil encontrar una cosa que cumpla con todos los requisitos con los que sueñan los inquilinos. Sin embargo, este martes Tamara Falcó ha podido dar este gran paso y se ha convertido en propietaria de una vivienda por primera vez. La marquesa de Griñón ha querido compartir la enorme felicidad que sentía por recibir las llaves de su flamante nuevo piso: un ático de cuatro dormitorios, tres años y una terraza situado en la urbanización Puerta de Hierro, una de las mejores zonas de la capital de España y donde también vive su madre Isabel Preysler, que ha sido diseñado a su completo gusto por el prestigioso arquitecto Joaquín Torres y que está valorado en unos 1,5 millones de euros.

La hermana de Enrique Iglesias ha reconocido que siempre había fantaseado con tener su propio hogar en esta ubicación, pero que jamás pensó que se pudiera hacer realidad. "Yo pasaba por aquí y veía y veía que se iba a construir algo. Me metía en internet para verlo, pero no me imaginaba poder acceder a uno. Por suerte, gracias a mi equipo me están saliendo bien las cosas y tengo mucho trabajo. Tengo la suerte de tener mi primer piso y para mi es todo un logro. No se puede comparar con el de mi madre, que está aquí al lado, pero es el mío. Estoy supercontenta, es mi sueño", ha confesado la empresaria, que, en los últimos años, ha visto cómo su popularidad mediática ha crecido gracias a su paso por MasterChef y su papel de colaboradora en El Hormiguero.

De esta manera, a sus 40 años Tamara emprende una nueva aventura en solitario. Por el momento, lo que no se sabe es si a esta propiedad también se mudará su chico, Íñigo Onieva, con quien atraviesa una excelente etapa personal. La pareja, que lleva casi dos años siendo la protagonista de una bonita historia de amor, se encuentra en su mejor momento como asegura la propia Tamara, que se confiesa muy afortunada de haberle conocido. "Estamos muy ennoviados, muy felices" responde con simpatía cuando le preguntan si han planeado dar un paso más en su relación. Hace tan solo unos días, celebraron el 33 cumpleaños del empresario madrileño en el lugar donde se conocieron y ya están pensado en mezclar lo personal con lo profesional para emprender un negocio conjunto que esté dedicado al mundo de la gastronomía, una de las pasiones que comparten los novios.

De lo que hay total seguridad es de que la hija de Carlos Falcó pondrá en marcha su exquisito gusto a la hora de elegir la decoración de este maravilloso ático, y, a buen seguro, contará con la inestible ayuda de su madre Isabel Preysler. "Me lo entregan en junio, pero estoy encantada de vivir en el centro de Madrid. No sé lo que voy a hacer”, manifestaba hace unas semanas. Tamara reside en un céntrico piso en la capital donde se la podía ver haciendo su día a día junto a Iñigo, con quien ha llegado a formar su particular familia junto a sus mascotas.