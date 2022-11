¿Volvería con Iñigo Onieva? ¿Mantienen el contacto? Tamara Falcó responde

Tamara Falcó se ha volcado en el trabajo tras su ruptura con Íñigo Onieva, y entre compromisos publicitarios, jornadas en televisión y demás citas su agenda está llena. En su última aparición pública, la empresaria ha admitido que a pesar de todo lo que ha ocurrido en el último mes y medio aún está de buen humor para disfrutar de la vida sin mirar atrás al mal momento que pasó al romper su compromiso. "Ha pasado un tiempito, he estado con mi hermana en Doha, me lo he pasado pipa, he estado de concierto y era la primera vez que bailaba", ha contado la hija de Isabel Preysler en la presentación de su última colección de moda para Pedro del Hierro, inspirada en la propia vida de la marquesa y en aquellos lugares especiales para ella. No solo junto a su hermana, también ha continuado con su vida social al asistir a la boda de una de sus mejores amigas.

- Tamara Falcó vuelve a las cocinas de 'MasterChef Celebrity' y cuenta cómo ve a Isabelle Junot en el programa

VER GALERÍA

"Yo tenía una vida estupenda, no tengo por qué cambiar de vida. A mí mi vida me encantaba. Mi vida no está definida por una pareja", ha explicado Tamara Falcó, haciendo gala de la positividad que siempre le ha caracterizado. Además, ha añadido que aunque cree en las segundas oportunidades, no considera que su relación con Íñigo Onieva vaya a tener una. "Yo estoy bien sola, solamente pienso en mi futuro", ha comentado. La chef de Cordon Bleu ha compartido con humor que "por prescripción facultativa" no mantiene ahora mismo ninguna relación con el que fuera su prometido, aunque no ha querido contestar a si ha querido o no mandarle un mensaje. Lo que sí ha dejado claro es que ha cambiado de móvil, por lo que el empresario no tiene tan fácil el llamar o escribir si lo desea.

- Así responde la madre de Iñigo Onieva cuando le preguntan si todavía guarda cariño a Tamara Falcó

VER GALERÍA

"Yo creo que lo he llevado que podría haber sido peor, evidentemente he llorado, evidentemente ha habido momentos malos, momentos en los que no sabía lo que había sucedido o por qué", ha explicado, asegurando que la religión y la fe han sido uno de sus mayores apoyos, junto con el cariño de su familia que ha estado a su lado en todo momento. "No he estado casi sola en ningún momento", ha admitido. Además, ha contado que no tiene rencor hacia Íñigo, porque "se acaba volviendo en tu contra". Aunque confiesa que es un proceso difícil que hay que trabajar muchísimo, pero no es lo que siente hacia el que fuera su prometido.

- El documental de Tamara Falcó: su vida contada por ella misma por primera vez

VER GALERÍA

El próximo 20 de noviembre Tamara cumplirá 41 años y su intención es celebrarlo de manera diferente al anterior, que fue una fiesta multitudinaria en el que se vistió como una princesa y festejó junto a parte de su familia, Íñigo Onieva y muchísimos amigos. "Me apetece todo, me lo he organizado de forma totalmente distinta y estoy bastante ilusionada", ha compartido. Ante la pregunta de si con el paso de los años tiene "miedo" de quedarse soltera, la colaboradora de El Hormiguero lo ha negado vehementemente. "Yo sola estoy fenomenal", ha insistido, explicando también que no planea ser madre sola porque es algo que le gustaría hacer en familia.