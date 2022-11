Tamara Falcó vuelve a las cocinas de 'MasterChef Celebrity' y cuenta cómo ve a Isabelle Junot en el programa 'Desde que empezó no le veo el pelo', ha asegurado entre risas la marquesa de Griñón

Tamara Falcó ha regresado a las cocinas que cambiaron su vida. Su paso por MasterChef Celebrity, y sobre todo su victoria, le hicieron descubrir una nueva pasión hasta el punto de formarse como chef una vez concluido el programa. Ahora vuelve al plató como estrella invitada cuando Isabelle Junot, esposa de su primo Álvaro Falcó, es ahora una de las concursantes. La marquesa de Griñón no ha dudado en hablar con toda sinceridad sobre cómo ve el concurso de su buena amiga.

"No le he visto el pelo desde que entró en MasterChef", ha bromeado sobre la couch nutricional, de la que asegura que se está tomando muy en serio su participación en el programa. "Estoy muy orgullosa de ella", ha dicho a los jueces consciente del esfuerzo que está haciendo por mejorar sus habilidades culinarias. Según ha contado, la concursante se está perdiendo eventos importantes para ella, como bodas de amigos para cumplir con sus compromisos con los fogones.

Llegado el momento de probar una de las elaboraciones de Isabelle, Tamara le ha dedicado el mejor de los cumplidos. "Tío Fernando estaría muy orgulloso", le ha dicho en referencia a su suegro, fallecido en 2020. La marquesa de Cubas le ha devuelto los halagos a la prima de su marido que ha sido un gran apoyo en esta aventura. "Siempre está dispuesta a ayudar", ha afirmado agradecida. No solamente en la cocina, sino que también a la hora de ostentar su nuevo título nobiliario, adquirido tras su boda con Álvaro Falcó, le ha dado los mejores consejos: "Me ha dicho que ser marquesa es como tener una encina milenaria, que no es tuya pero tienes que cuidar hasta pasársela al siguiente". Tamara ha asegurado que es algo que le dijo su padre.

Entre amigas

Además de encontrarse con la esposa de su primo y con los jueces, Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nájera y Pepe Rodríguez, también ha estado con otros rostros cercanos para ella ya que algunos amigos de los concursantes han ido a probar (y juzgar) las delicias que han preparado. Entre las amistades de Isabelle se encontraba Ana Cristina Portillo, hija de Sandra Domecq y el empresario Fernando Portillo, la repostera Belén Barnechea, y la diseñadora Carlota Muñoz-Vargas. Todas ellas son también cercanas a la marquesa de Griñón que no dudó en sentarse con ellas a desgustar los canapés de los participantes a condición, eso sí, de no revelar nada de lo que sabe.

Tamara Falcó, que ha vivido hace apenas dos meses un sonadísimo desengaño sentimental que le hizo anular su compromiso con Iñigo Onieva, vive un excelente momento profesional lleno de proyectos que le ilusionan. La cocina ocupa, desde su victoria hace tres años, un lugar central dentro de sueños y objetivos de la hija de Isabel Preysler y el fallecido Carlos Falcó.