Mónica Cruz muestra cómo ha sido el último día de rodaje de 'UPA Next': emoción a flor de piel Su hermana, Penélope Cruz, le ha dedicado unas palabras a la intérprete tras finalizar la grabación de esta serie tan importante para ella

El rodaje de la serie de UPA Next ha llegado a su fin. La academia más famosa de baile ha dicho adiós a la grabación de sus capítulos en un día cargado de mucha emoción para todo el equipo que ha participado en ella. Como no podía ser de otra manera Mónica Cruz, que se ha reencontrado con el personaje de Silvia 20 años depués, ha querido brindar su pequeño homanaje a este final de rodaje compartiendo unas imágenes con sus seguidores y unas palabras con sus compañeros de la mítica ficción. Un mensaje al que ha reaccionado su hermana, Penélope Cruz, que sin dudarlo, le ha dedicado unas palabras. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

