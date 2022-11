'¡Por muchos más juntitos!' Caritina Goyanes cumple 45 años rodeada por su marido y sus hijos

"¡Happy birthday to me!", ha escrito con mucho humor y en inglés la gran protagonista de esta fecha tan importante, Caritina Goyanes. La hostelera cumple 45 años y lo ha celebrado como se merece junto a los tres amores de su vida, quienes la han acompañado a la hora de soplar las velas. "¡Por muchos más juntitos!", añadía la homenajeada para expresar su mayor deseo que no es otro que estar hasta la eternidad con su familia.

Risas y cariño a borbotones es lo que desprende esa divertida escena de los cuatro en casa, donde se han inmortalizado frente a una deliciosa tarta de chocolate. Junto a la protagonista está su marido Antonio Matos y sus dos hijos, Pedro y Mini Cari, como llaman a la niña de forma simpática sus más allegados. En una fecha tan importante como esta, no podía faltar la felicitación por parte de su madre, Cari Lapique, que ha expresado unas tiernas palabras cargadas de nostalgia.

"Mi niña mayor. Felicidades. 45 años y parece que fue ayer", ha plasmado la aristócrata con esas entrañables palabras donde reconoce que el tiempo pasa muy rápido. Caritina también ha recibido a lo largo de la jornada numerosos mensajes de amigos y gente que la aprecia como es el caso de Nicolás Vallejo-Nágera 'Colate', el modisto Jorge Vázquez o Rosario Domecq, esposa de 'El Juli'.

A nivel profesional, la hija mayor de Cari Lapique sigue centrada en su servicio de catering Sixsens, aunque no deja de lado en ningún momento su faceta más familiar y sentimental. Mujer detallista y entregada a los suyos, en su último aniversario de boda se ponía romántica al recordar que "¡14!", escribía en relación al tiempo que lleva casada con su esposo. "¡Por todo lo bueno y todo lo malo! ¡Porque sigamos celebrando la vida juntos!", subrayaba junto a una fotografía donde aparece feliz con Antonio.

Son días de celebración para la familia Goyanes puesto que recientemente también han festejado el octavo cumpleaños de Santi, el hijo de Carla. "Gracias por hacernos reír tanto, por tu cariño y tu simpatía. ¡Estamos muy orgullosos de ti!", publicaba la orgullosa mamá junto a varias imágenes de la fiesta. El niño estaba arropado en ese momento por su abuelo paterno, Carlos Goyanes, su hermano Beltrán y sus primos Pedro y Caritina.

El pequeño vino al mundo el 6 de noviembre de 2014 en el Mercy Hospital Maternity de Miami (EE.UU.), ya que en ese momento Carla y su marido Jorge Benguría tenía fijada su residencia allí por motivos de trabajo. Pese a ello, el bautizo lo celebraron en capital de España, concretamente en la madrileña iglesia de los Sagrados Corazones. "Estoy feliz con la familia que he formado y es lo mejor del mundo", declaró la empresaria entonces.

