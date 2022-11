Carla Goyanes celebra en familia el octavo cumpleaños de su hijo Santi

Carla Goyanes ha vivido un día inolvidable. Su hijo Santi ha cumplido ocho años y lo han celebrado en familia. "¡Felicidades, Santi! ¡8 añazos! Gracias por hacernos reir tanto, por tu cariño y tu simpatía. ¡Estamos muy orgullosos de ti!", ha publicado junto a varias fotos de la fiesta. El niño ha soplado las velas con la ayuda de su abuelo paterno, Carlos Goyanes, su hermano Beltrán y sus primos Pedro y Caritina. Lo que más ha llamado la atención es que en la tarta de chocolate había nueve velas y no ocho, un curioso detalle que tenía explicación. "Siempre una más para la suerte", ha aclarado la empresaria.

Santi es el segundo hijo de Carla y su marido, Jorge Benguría. El pequeño vino al mundo el 6 de noviembre de 2014 en el Mercy Hospital Maternity de Miami, ya que en ese momento, por motivos de trabajo, el matrimonio tenía fijada su residencia allí. Pese a ello, el bautizo lo celebraron en Madrid, en la madrileña iglesia de los Sagrados Corazones. "Estoy feliz con la familia que he formado. Es lo mejor del mundo", declaró Carla entonces.

La empresaria no puede estar más orgullosa de sus tres hijos, Carlos, de 10 años, Santi, de ocho, y Beltrán, de tres. "Carlos y Santi tienen una relación muy especial. No pueden vivir el uno sin el otro. También sus juegos suelen terminar en peleas. Buenos, estudiosos y grandes deportistas. Los dos cuidan y protegen a su hermano pequeño. Espero que en cuanto crezcan tengan esa misma complicidad los tres", comentó sobre los niños.

Carla, que trabaja en una inmobiliaria familiar, no tiene intención de tener más hijos. "Esa página ya está cerrada. No hay más bebés, porque compaginarlo con trabajo y dedicarles el tiempo que merecen es difícil. Estoy encantada con mis chicos. Carlos tiene un don especial para los amigos; Santi es muy divertido y un poco actor, y Beltrán…, ¡el juguete de la casa!", dijo en ¡HOLA!. Tanto ella como su marido están encantados con la familia numerosa que han formado. Se conocieron en 2009 y se dieron el 'sí, quiero' el 16 de julio de 2011. El balance de su matrimonio no puede ser más positivo. Pero no hay truco. La única clave de su éxito es "tener ganas y, cuando hay diferencias, saber solucionarlas, llegar a acuerdos… y quererse por encima de todo".

