Raquel Mosquera estalla contra Rocío Carrasco: '¿Por qué todos los demás somos malos y la única buena es ella?'

Raquel Mosquera volvió anoche a la televisión después de casi cinco meses alejada de los platós. La protagonista de Sábado Deluxe vivió la entrevista más incómoda de su vida, donde la tensión estuvo presente desde el primer momento. Jimmy Giménez-Arnau fue el primero en tener un rifirrafe con la peluquera, a la que se refirió como “cerda” cuando esta lo acusó de decir que Pedro era homosexual. El colaborador desmintió el relato y tuvo que ir a disculparse personalmente con la viuda del boxeador, que amenazó con abandonar el programa. Finalmente, los colaboradores, la invitada y el presentador se dirigieron al plató para dar comienzo a la entrevista.

Raquel Mosquera cuenta el verdadero motivo de su ausencia en televisión

Raquel reprochó a Jorge Javier Vázquez su actitud hacia ella: “Tú ahora conmigo ya no te ríes ni me sigues en Instagram, porque eres muy amigo de Rocío Carrasco”. Sin embargo, el presentador comprobó en su móvil que todavía seguía a la colaboradora televisiva. Las tiranteces entre ambos no desaparecieron durante toda la entrevista. Mosquera tuvo que enfrentarse a las acusaciones de Rocío Carrasco, y reveló que no la demandaba porque “no tiene ninguna propiedad a su nombre”. Raquel ha dejado caer en más de una ocasión que Pedro había sufrido un accidente tras discutir con su hija, algo que volvió a recordar anoche: “Iba haciendo eses con el coche, pero no por ir bebido. Salió nervioso por todo lo que su hija había dicho esa noche”.

Raquel Mosquera se defiende tras las últimas declaraciones de Rocío Carrasco

Rocío desmintió el relato de Mosquera en su documental: “Hablamos lo que tuvimos que hablar y salió sabiendo lo que tenía que saber y del resto que se ha dicho es mentira”, pero la estilista hace oídos sordos y mantiene su relato. A Raquel se le iban agotando los argumentos y conforme avanzaba la entrevista, lo hacían también sus nervios, a pesar de que para asegurar su tranquilidad había vetado a varios colaboradores, como Carmen Borrego, Belén Rodríguez, Kiko Hernández, Pilar Vidal, José Antonio Avilés, Paloma García Pelayo y Jimmy Giménez-Arnau, aunque finalmente dejó que este último participara.

Rocío Carrasco habla de la petición que hizo al fallecer su padre y que la familia de Raquel Mosquera no cumplió

Es imposible hablar de Rocío Carrasco sin nombrar al que ella denomina “el ser”. Jorge Javier fue muy directo al hablar sobre Antonio David Flores y le dijo a Raquel que era “otra de las víctimas de Antonio David y tú te has dejado”. Sin embargo, la exconcursante de Supervivientes defendió al exmarido de Rocío: “Me ha llamado cuando he estado mala para saber cómo me encontraba”, explicaba Raquel y añadía que la hija de La Más Grande jamás había levantado el teléfono para preocuparse por su salud. Aunque los titubeos y la tensión estuvieron presentes durante toda la entrevista, Mosquera tiene claro que ni Rocío es una santa ni ellos unos demonios: “¿Por qué todos los demás somos malos y la única buena es ella?”, declaró la entrevistada.