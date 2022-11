Cómo ha pasado Ana Rujas de modelo a ser una de las creadoras de televisión más exitosas

A sus 33 años Ana Rujas cuenta en su haber con un trabajo como modelo y actriz que se ha ganado a pulso en los últimos años, con apariciones esporádicas en cine, televisión y teatro, así como varias incursiones en modelaje, fotografía y publicidad. Su rostro ha sido imagen de varias firmas, aunque su nombre no llegó a calar en el gran público como modelo. El primer papel como actriz protagonista le llegó muy pronto, en la serie de Atresmedia 90-60-90, compartiendo elenco con Nadia de Santiago (Las chicas del cable) y Assumpta Serna (Matador), y precisamente daba vida a una joven de 18 años que se abre camino en el mundo de la moda. Tras ello, el papel más destacado le llegó interpretando a Shaila Dúrcal en el docudrama Rocío Dúrcal, volver a verte de Telecinco.

VER GALERÍA

Pese a que su imagen llena la pantalla y su formación como actriz en el estudio Corazza le dio una profundidad dramática suficiente para desempeñar cualquier personaje, lo cierto es que Rujas no logró salir de los papeles episódicos, generalmente de chica guapa y con pocas líneas de texto. Aunque fue notoria su participación en Summertime de Norberto Ramos del Val, unos de los descubridores de talento del cine independiente español que también dio su alternativa a María Hervás entre otras. O en el largometraje Diana de Alejo Moreno, donde interpreta una cruda historia dramática representando a una joven prostituta.

VER GALERÍA

Sin embargo, el camino de la interpretación es un trayecto de largo recorrido, Ana no cejó en su empeño, y en ese viaje tuvo la oportunidad de conocer y consolidarse como pareja con Ricardo Gómez, ‘Carlitos’ de Cuéntame en una época en la que él mismo estaba también refundándose como actor y con ganas de dejar el nido de la longeva serie de TVE para volar fuera y ser un actor con otros registros en otros proyectos. Ana Rujas y Ricardo Gómez no ocultaron su relación amorosa en redes sociales pese a que sus caminos no se extendieron más allá de 2015.

VER GALERÍA

Fue un año después, en 2016, cuando Ana Rujas participó con un papel muy pequeño en Paquita Salas, la serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi protagonizada por Brays Efe, los Javis pudieron ver el potencial de Rujas en un papel sencillo y años más tarde, en 2021 han sido sus productores en la creación de la serie Cardo, creada por Rujas y Claudia Costafreda para Atresmedia. La serie es un retrato fiel de la generación de nacidos en los años 90, que viven entre un futuro impredecible, lleno de incertidumbre y unas referencias a un pasado que siempre parece mejor.

VER GALERÍA

Este proyecto de Rujas y Costafreda ha recibido el premio Ondas a la mejor serie dramática nacional, y ya obtuvo el Feroz, lo que supone un refrendo importantísimo al trabajo de ambas creadoras. En cierta medida, la historia tiene reflejos autobiográficos basados en Rujas, el personaje principal es María (interpretada por ella misma), nacida en Carabanchel (barrio que también comparte en la vida real), se trata de una joven que abandona su trabajo como modelo y en imagen publicitaria para probar suerte en un terreno menos glamuroso, como dependienta de una floristería.

VER GALERÍA

Tras el éxito de ‘Cardo’ en festivales, crítica y premios, ahora Ana Rujas está llamada a formar parte del elenco de la nueva serie de los Javis, La Mesías, que preparan para Movistar+ y que ya se ha desvelado que versará sobre un grupo de pop cristiano, con reminiscencias de uno de los proyectos más exitosos de la pareja de creadores, La llamada. En este caso se trata de un thriller con Macarena García, Lola Dueñas, Carmen Machi, Albert Pla, Amaia y Cecilia Roth, entre otros.