Isabel Hernáez, novia de Carlos Sainz Jr, muy orgullosa del piloto tras su logro en el Gran Premio de Estados Unidos

Carlos Sainz Jr. está de enhorabuena y se ha convertido en el protagonista indiscutible del fin de semana en el mundo del motor, después de conseguir la pole position en el Gran Premio de Estados Unidos. Como era de esperar, el círculo más íntimo del piloto madrileño y sus innumerables fans mostraban su alegría por este logro, haciéndole llegar sus felicitaciones más sinceras y cariñosas. Entre esas personas se encuentran su novia Isabel Hernáez, quien no ocultaba su orgullo al ver la destreza de su chico siendo el más rápido sobre el asfalto.

"¡Vamos, vamos!", ha escrito la periodista con gran entusiasmo en un mensaje junto a una imagen donde aparece Carlos con su inconfundible mono rojo de Ferrari levantando el pulgar hacia arriba y guiñando un ojo. Este domingo se disputa la decimonovena prueba del Mundial en el Circuito de las Américas que está en Austin (Texas), donde Carlos Sainz Jr. ha logrado por tercera vez en su carrera la mejor marca en la parrilla de salida.

Isa, como la llaman sus allegados, no se perderá seguro la cita definitiva que tendrá lugar hoy y cuyo horario en España será a las 21:00h. La pareja del piloto, que actualmente trabaja como jefa de estilismo de la marca de ropa Scalpers, ha acompañado a su chico a lo largo de la temporada en distintos puntos del planeta. Ella es, sin duda, uno de los grandes apoyos para el deportista cada vez que salta a las pistas desde que comenzara su relación hace ya un lustro.

Durante todo este tiempo nos han regalado escenas de lo más románticas, especialmente durante sus vacaciones de verano. ¡HOLA! publicó el pasado julio las fotos de su escapada a Mallorca, donde aprovecharon para descansar y salir a navegar en barco. "Fuera del paddock, Carlos es familiar, divertido y alegre", nos decía Isabel en su última entrevista. Además, la joven nos confesó sus planes de futuro junto a su amado: "Me gustaría casarme y formar una familia, pero por ahora no, es pronto", decía.

Además de su novia, la estrella del automovilismo español cuenta con el respaldo incondicional de su padre, el legendario Carlos Sainz, así como de su madre Reyes y sus dos hermanas, Blanca y Ana. La familia estará muy pendiente de la carrera que tiene lugar al otro lado del charco, que además cuenta con espectadores de excepción como el mismísimo Brad Pitt. El actor ha sido otra de las grandes atracciones de estos días por su presencia en el circuito, donde se interesaba por el estado de los bólidos y sus evoluciones.

Por su parte, Carlos confesaba sus buenas sensaciones antes de que llegue la hora de la verdad. "Me he levantado diciendo: 'hoy me toca y tiene que llegar'", ha expresado en los micrófonos de Dazn. Además, aseguraba que esta pole muestra los avances que se están consiguiendo en el equipo: "No está siendo fácil, pero hay progreso y ojalá podamos acabar de buena manera", deseaba. Esta noche, el piloto tiene un reto mayúsculo puesto que saldrá justo por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ya proclamado campeón del mundo por segundo año consecutivo, y del británico Lewis Hamilton (Mercedes), el más laureado de la historia de la Fórmula 1.