Los looks con truco de Blanca y Ana, hijas de Carlos Sainz: las invitadas perfectas de Oviedo

Ha sido una edición atípica de los Premios Princesa de Asturias por la crisis sanitaria del coronavirus, pero no por ello menos emotiva que en anteriores ocasiones. En cuanto a términos de moda, también han habido grandes titulares, pues no se olvidará el elegante look con brillos de la princesa Leonor, ni la apuesta de estilo bailarina en color verde de la infanta Sofía. Lo mismo ocurría con su madre, la reina Letizia rompió con la tradición al no ir de estreno ni de Felipe Varela y decantarse por recuperar de su armario una creación de DelPozo. No obstante, entre las invitadas a esta entrega de galardones, hubo dos que consiguieron atrapar todas las miradas por sus apuestas de tendencia, muy en sintonía con el estilo que gusta a la royals. Estas eran Blanca y Ana, hijas del piloto de Rally Carlos Sainz, premiado en esta tarde en la categoría de deportes.

Este año, los Premios Princesa de Asturias se celebraron en el Salón Covadonga del Hotel Reconquista de Oviedo, con mascarillas, distancia de seguridad y ausencias entre los premiados. No faltó Carlos Sainz, que fue acompañado de su mujer, Reyes Vázquez de Castro, y sus hijos, Carlos Sainz Jr., Blanca y Ana. Para tan señalada ocasión, y consiguiente ese improvisado título de las 'perfectas invitadas', estas últimas coordinaron su imagen a través de vestidos muy fluidos, con cuello elevado que marcaba la ausencia de escote, manga francesa, cinturón coordinado que estratégicamente transformaba su figura y largo midi. También conectaron en su calzado, pues de decantaron por zapatos sujetos al tobillo y con tacón ancho mucho más cómodo que unos finos stilettos.

Sin embargo, las hermanas quisieron marcaron la diferencia a través de los detalles. La mayor, Blanca Sainz (1993, Madrid), definió su imagen con un vestido liso en color champán y manga de estilo puffy. A sus pies, un zapato cerrado en color marrón con tira al tobillo coordinada culmina su estilismo. Por su parte, Ana Sainz (1998, Madrid) prefirió que su diseños luciera un juvenil estampado floral blanco sobre fondo rojo. Como calzado, se decantó unas sandalias en color nude con cintas anudadas también al tobillo.

¿Dónde se pueden adquirir sus vestidos?

Ambos vestidos fueron adquiridos en la tienda multimarca ES fascinante (fundada por Valentina Suárez-Zuloaga y Margarita Ruyra de Andrade), la cual apoya la moda hecha en España. El de Ana es el modelo Hawking de Eiko Ai (275 euros); una creación de edición limitada. Por su parte, el de Blanca es una pieza única realizada con tintes naturales que pronto estará online, como nos comentan desde la compañía, y pertenece al sello Atelier Aletheia (450 euros).

Un estilo que conecta con las royals

Sus elecciones de perfecta invitada sintonizan con los estilos que seducen a las mujeres de la realeza. Este tipo de vestido con truco a través del cinturón que puede ajustarse al gusto a la figura, consiguiendo un mayor o menor efecto cintura de avispa, lo podemos encontrar en los vestidores de reinas y princesas. Por ejemplo, esta tendencia gusta especialmente a doña Letizia, que tiene varios diseños en sintonía con los de Blanca y Ana Sainz. Lo mismo vemos en Rania de Jordania, quien también ha encontrado como acertar con estas creaciones capaces de adaptarse a cualquier figura. Como ejemplo, su modelo azul y negro de Zara que se convirtió en viral.