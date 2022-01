Carlos Sainz narra los momentos más angustiosos que vivió por el accidente de su hijo

Mientras Carlos Sainz ha estado narrando cómo habían sido algunos de los percances automovilísticos que tuvo a lo largo de su carrera, el piloto ha confesado que lo que verdaderamente es terrible es ver por televisión como tu propio hijo sufre un accidente, como le sucedió en 2015. "Es uno de los momentos más difíciles que recuerdo, cuando lo tuvo en Rusia, que lo estábamos viendo Reyes (su mujer) y yo. Fueron 20 minutos que no se los deseo a nadie porque taparon el coche y no sabíamos cómo estaba", ha relatado el dos veces campeón del mundo de rally en El Hormiguero. Además, Carlos Sainz Jr ha añadido que él lo recuerda con mucha angustia porque enseguida supo que había tenido un fuerte golpe, por lo que lo primero que hizo fue comprobar que todas las partes de su cuerpo se encontraban en su sitio y tenía sensibilidad en todas ellas. "Estaba bien pero no podía salir porque tenía la barrera de protecciones encima, hasta que me sacaron", ha comentado el hijo del piloto, añadiendo que su radio estaba rota y no podía comunicarse con el equipo para tranquilizar a todos.

Tras explicar que fue milagroso que saliera intacto de aquel accidente en los entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia donde perdió el control de su coche antes de la curva 13, Carlos Sainz padre ha confesado que esos 20 minutos se le hicieron muy largos y que la sombra de la culpa, por ser el también piloto, siempre estuvo ahí. "Piensas que ha podido pasar algo, ves la película muy rápido y te haces muchas preguntas. Recuerdo cuando me llamó Jean Todt, que fue un detalle, no sé cómo lo sabía, pero me dijo que creía que estaba consciente y estaba bien cuando todavía estaba en el coche", ha continuado explicando el que fuera premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2020, asegurando que gracias a ese momento pudieron respirar tranquilos un poco antes.

Padre e hijo también han comentado que son muy competitivos entre ellos, aunque Carlos Sainz asegura que su niño le gana en casi todo. "Él triunfa en el squash. Fue campeón de España y me hace correr y lo utiliza para entrenarme", ha dicho Carlos Sainz Jr sobre su progenitor, quien además ha revelado que últimamente ha empezado también a perder al golf porque el actual piloto de Ferrari ha practicado con profesionales. "Cuando yo gano intenta hacer como si nada, con una sonrisita de 'hoy me ha ganado', pero cuando soy yo el que pierdo entra en casa diciendo 'Reyes adivina qué ha pasado hoy', sacando pecho palomo", ha continuado contando el hijo del campeón del mundo de rally.

Además, Carlos Sainz, que ha revelado que ha habido años que ha pasado más de 250 noches sin estar en casa, ha expresado que aunque se haya perdido muchos momentos familiares siempre ha estado tranquilo porque lo ha intentado compensar. "Eso sí, siempre tienes la sensación de que quizá eso no haya sido suficiente", ha dicho el piloto. Como hijo, Carlos Jr ha añadido que él era muy pequeño para acordarse pero ha querido dejar claro que su madre era quien les cuidaba y que cuando su padre aparecía la semana giraba en torno a pasarla y aprovecharla con él.

