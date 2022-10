Primeras imágenes de Carrie Bradshaw con su nuevo amor, ¿sabes quién es? Te presentamos a Ivan Hernandez, el actor que va a dar mucho que hablar en la nueva temporada de la serie 'And Just Like That...'

"Dame una oportunidad". Eso es lo que el personaje de Franklyn le dice a Carrie en el último capítulo de la primera temporada de And Just Like That... Él se refiere a que le deje producir su podcast, porque está convencido de que tendrá mucho éxito, sin embargo, lo que no sabe es que sus palabras tendrán un significado que va mucho más allá. Si has visto la serie, recordarás que Bradshaw (papel interpretado por Sarah Jessica Parker) decide embarcarse en esta nueva aventura y se pone al frente de Sexo en Nueva York, un nuevo espacio radiofónico en el que escucha las historias amorosas de sus oyentes y les da consejos. Pero el capítulo no acaba ahí... sino que termina con el beso que se dan Carrie y Franklyn en el ascensor.

Esta escena final causó un gran revuelo entre los fans y todos se preguntan: ¿qué pasará entre ellos? ¿volverá Carrie a enamorarse tras la muerte de Mr. Big? Muy pronto sabremos la respuesta, ya que han empezado a grabar la segunda temporada de And Just Like That... Esta semana hemos visto a la propia Sarah Jessica Parker compartiendo escenas con el nuevo galán de la serie: Ivan Hernandez.

Junto a la popular actriz estadounidense ha rodado varias escenas en Nueva York, demostrando que entre ellos hay mucha química. Sarah Jessica se veía radiante, con un favorecedor vestido de color buganvilla, sandalias de tiras y bolso a juego, además de la melena recogida en un moño. Por su parte, el actor llevaba vaqueros, camiseta gris y cazadora de cuero.

Tal y como puede verse en las imágenes, los actores estuvieron muy cómodos y no dejaron de sonreír. "Otro día en la oficina", publicó Ivan junto a una foto en la que salía abrazando a Parker. Muchos se han referido a él como "el nuevo Mr. Big", sin embargo, habrá que esperar a que se estrene la nueva temporada de AJLT para ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

Viendo el rodaje de estas escenas (y no queremos hacer spoiler) parece que, tras mantener una conversación, Carrie y Franklyn se despiden con un cariñoso abrazo y él se queda con cara de pena mientras ve cómo ella se aleja. "Oh Dios mío, el productor de radio es taaaan guapo", "Hacen muy buena pareja", "¡Me encanta el look de ella!" o "Parece que se están despidiendo", son algunas de las opiniones que hay al respecto.

¿Quién es?

Su nombre real es Ivan Rafael Fischer-Hernandez y nació el 1 de enero de 1976, por lo que tiene 46 años. A lo largo de su carrera ha trabajado en series tan conocidas como Criadas y malvadas (2013), The Good Wife (2009) o Navy: Investigación criminal (2003), además de salir en algún episodio de Gossip Girl o Scandal. También ha trabajado como actor y cantante en Broadway y muy pronto le veremos en la cuarta temporada de la serie Never Have I Ever (Netflix).

Ivan, cuyo padre es de Guatemala, no era muy fan de las redes sociales, sin embargo, el pasado mes de mayo decidió crear su propia cuenta para estar más presente en el mundo virtual. De hecho, solo ha publicado siete fotos y tiene 123 seguidores.

Su participación en And Just Like That...

Para Ivan ha sido un honor que hayan querido contar con él en la segunda temporada de la serie. Así lo confesó en una entrevista que concedió a la edición americana de Vogue, asegurando: "Yo era fan de la serie original. Recuerdo verla en el primer apartamento que tuve en Nueva York (...) Siempre me pareció que estaba muy bien hecha". El actor contó que le dieron el papel sin hacer ningún casting. La productora buscaba a alguien que no fuera muy conocido en televisión, así que parece que el personaje de Franklyn estaba hecho a su medida.

En la vida real, Hernandez está casado con Tine Fischer-Hernandez, quien se emocionó mucho cuando se enteró de que iba a trabajar en la serie. Al preguntarle cómo llevaba que tuviera que hacer escenas amorosas, el actor reconoció: "Lo odia, no se termina de acostumbrar. Pero sabe que es parte de mi trabajo, no es algo que yo elija".