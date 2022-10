Kaley Cuoco y Johnny Galecki explican por qué mantuvieron su romance en secreto mientras rodaban 'The Big Bang Theory'

Ha pasado más de una década desde que The Big Bang Theory se convirtiera en una de las series más aclamadas del momento. Dos de sus grandes protagonistas, Kaley Cuoco y Johnny Galecki, o lo que es lo mismo Penny y Leonard Hofstadter en la ficción cuyo romance traspasó la pantalla, han desvelado ahora que también mantuvieron una relación sentimental en la vida real. “Estaba muy enamorada de Johnny desde el principio", ha contado Cuoco en un fragmento exclusivo de The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series.

"Ni siquiera lo ocultaba. Los dos estábamos saliendo con gente en ese momento, pero yo solo tenía ojos para Johnny", admite la actriz, divorciada en dos ocasiones en la vida real. Sin embargo, "cuando me enteré de que él también tenía ojos para mí, dije: Oh, oh, esto va a ser un problema", contaba en un extracto exclusivo acerca de esta serie que ha sido compartido con la revista Vanity Fair. Aún así, Galecki no se dio cuenta de los sentimientos de Cuoco por él al principio. "Tengo un ego saludable, pero realmente tienes que golpearme en la cabeza para hacerme saber que estás coqueteando conmigo", dijo. "No tenía idea de enamoramiento antes de que Kaley y yo comenzáramos a salir".

Según Cuoco, la "química" de sus personajes era palpable, incluso antes de que la pareja diera a conocer su atracción fuera del set. "En todas las escenas hasta que nos juntamos en la vida real, era obvio que siempre había algo ahí. Había química y nos enamorábamos. Esa fue toda la primera temporada hasta que nos unimos de verdad".

El primer beso

Los protagonistas recuerdan cómo fue ese primer beso de Penny con Leonard. La actriz hizo referencia al disfraz de gatita sexy que Penny usó en la fiesta de Halloween de Leonard. "Sabía que me veía muy linda con ese atuendo, así que me sentía muy bien conmigo misma", señala la estrella de Meet Cute con una sonrisa. "Pero definitivamente estaba nerviosa antes de ese beso". Cuoco admitió: "Estaba muy nerviosa con ambos [nuestros primeros besos en la pantalla y en la vida real]. Quiero decir, le estaba besando como Penny antes de que saliéramos, y es raro cuando estás enamorada de alguien y te toca besarle siendo actriz".

Finalmente los actores dieron rienda suelta a su pasión en el episodio 14 de la primera temporada, cuando él salva a Penny en el hueco de un ascensor. "No fue una experiencia agradable, pero creo que nos enamoramos un poco en el hueco del ascensor", según Cuoco. A lo que Galecki asintió: "Sentimos algo, sí. Creo que fue un gran punto de inflexión [en nuestra relación]. En ese momento, tanto ella como yo supimos que sentíamos algo mutuo, y que iba a ser más una distracción". A medida que pasaba el tiempo la quíica entre ellos aumentó hasta que el acto la invitó a salir.

Sus dos años de relación

"Estaba tan emocionada cuando me envió un mensaje de texto. Yo estaba como, oh Dios mío . Y sabía que iba a ser un problema: tomar una copa de vino con él. Lo sabía . ¡Y nos besamos en el bar!", admite entre risas. "Comenzamos a besarnos en el bar y luego nos besábamos en el aparcamiento", continuó. "Johnny quería ocultarlo, mientras que yo era todo lo contrario. Se lo habría dicho a todos al día siguiente en la mesa de guión. Lo habría anunciado y dicho: ¡Estamos juntos! Pero él estaba como, '¡No podemos decírselo a nadie!' Así que lo mantuvimos en secreto".

Después de dos años de relación rompieron, pero el cariño siguió presente. "Estuvimos juntos durante mucho tiempo. Nos adorábamos de verdad, y tuvimos suerte porque cuando se produjo nuestra ruptura, no hubo juego sucio, no hubo nada malo en nuestra relación, simplemente se acabó", dijo la actriz. "Sí, hubo algo de dolor durante un tiempo, pero no nos llevó mucho tiempo volver a ser lo que éramos".

Transcurrido el tiempo y echando la vista hacia atrás, los ex que ahora son muy amigos aseguran lo contentos que están por cómo su relación influyó positivamente en sus personajes y cómo su química traspasaba la pantalla. "Creo que mucho de lo que hizo que Leonard y Penny funcionaran tan bien fue mi relación con Johnny detrás de las cámaras", dijo Cuoco. "Siempre se estaban desacreditando el uno al otro, y Johnny y yo tenemos una relación similar, lo cual ocurre después de años de estar juntos. Siempre nos hemos apoyado mutuamente, y no puedes perder eso. Y yo sí creo que sucedió en la pantalla. Hizo que nuestra relación fuera divertida y entrañable".