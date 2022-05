Kaley Cuoco confirma su relación con este actor de 'Ozark'

Lucía Rivera y Nacho Méndez, Shannon de Lima y Alejandro Speitzer, Andrés Velencoso y Candice Swanepoel, Kaia Gerber y Austin Butler... son algunas de las nuevas parejas que se han formado esta primavera. Cada vez son más las celebrities que eligen las redes sociales para confirmar que han encontrado de nuevo el amor y los últimos en hacerlo han sido Kaley Cuoco y Tom Pelphrey. La protagonista de The Big Ban Theory ha querido contar a sus fans que está enamorada y lo ha hecho publicando estas fotos tan bonitas.

- Hande Erçel, de 'Love is in the air', confirma su relación con Kaan Yildirim

"La vida últimamente... el sol se abre paso entre las nubes, los rayos se deslizan sobre mis ojos y mi corazón, una luz amarilla para poner fin al gris", es la frase que ha publicado la actriz y productora estadounidense, de 36 años, haciendo referencia al gran momento que está viviendo. Las imágenes hablan por sí solas y se puede ver a una sonriente Kaley posando con Tom Pelphrey, al que conocerás por su papel en la exitosa serie Ozark.

Tom, de 39 años, también ha presumido de amor con su chica publicando un montaje de fotos Polaroid. El actor ha elegido un extracto de un texto con el que da a entender de una manera muy poética que Kaley le ha "salvado". "De repente llega una brisa, cálida y madura, que te da la esperanza de que llegará alguien que no podrá salvarte pero que pensará que vale la pena salvarte".

La actriz de The Big Ban Theory ha recuperado la ilusión en el amor después de poner punto y final a su matrimonio con Karl Cook, con el que estuvo casada tres años. "A pesar de un profundo amor y respeto, nos hemos dado cuenta de que nuestros caminos nos han llevado en direcciones opuestas", dijeron en septiembre de 2021 a través de un comunicado. La actriz y el jinete, que es hijo de uno de los directivos de eBay, comenzaron a salir en 2016 y se dieron el 'sí, quiero' en el verano de 2018 en una ceremonia en San Diego a la que acudieron sus familiares y muchos amigos.

- Los amigos de Kaley Cuoco están 'sorprendidos' por su divorcio tras tres años casada

El pasado mes de abril, Cuoco habló con la revista Glamour de su situación actual, asegurando que: "Nunca me volveré a casar. Me encantaría tener una relación duradera, pero nunca me volveré a casar. "Creo en el amor, porque he tenido relaciones increíbles (...) Amo el amor. No soy alguien que quiere estar solo. Solo necesito descubrir mis prioridades", confesó.

Dos caras (muy) conocidas de la televisión

Los dos están viviendo un excelente momento a nivel personal. Kaley no deja de cosechar éxitos con la serie The Flight Attendant, que de hecho le dio su primera nominación a los Globo de Oro. Por su parte, Tom interpreta el personaje de Ben Davis, el germano de Wendy Berdy, en la cuarta temporada de Ozark. También te puede sonar por su aparición en Mank, del director David Fincher, y también fue un villano de Marvel en Iron Fist. Ha aparecido en capítulos de series tan conocidas como The Good Wife, The Following o Blindspot, y durante seis años interpretó el personaje de Jonathan Randall en Guiding Light.

