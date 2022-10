Da vida a Will Byers en la ya mítica ficción de terror de Netflix Noah Schnapp ('Stranger Things) ya es mayor de edad: los 7 datos más curiosos sobre este actor Sus debilidades, su debut y el personaje que nunca llegó a ser en la serie que lo hizo famoso

Es el más pequeño del elenco principal de Stranger Things y hoy alcanza su mayoría de edad. Aquellos pequeños que nos hicieron temblar de miedo hace cinco años con la primera temporada de la popular serie han cambiado muchísimo; tanto, que todos ellos se han hecho adultos. Noah, cuyo personaje, Will, tiene un giro extraordinario en la cuarta temporada (no revelaremos spoilers), puede que sea el más pequeño de la pandilla, pero es uno de los que comenzó antes en el mundo de la interpretación. Esa es solo una de las curiosidades de este actor, ¿quieres conocer siete más?

Debutó en el cine junto a Tom Hanks

Tenía solo 10 años cuando dio vida a Roger, el hijo de Tom Hanks en El puente de los espías. Esta película, que obtuvo seis nominaciones a los Oscar, supuso para Noah el debut en el cine. Lo más curioso es que, cuando le dieron el papel, él desconocía la dimensión del talento de Hanks y de Spielberg: fue su madre quien le tuvo que explicar que ambos son historia viva del séptimo arte.

Adora a su hermana, que también hoy cumple años

Tiene una hermana melliza, Chloe, de la que dice que no podría imaginar la vida sin ella. Obviamente, hoy en casa de Noah se soplan velas por partida doble. Por cierto, junto a ella desarrolla otra de las facetas profesionales que más adora: escribir y representar junto a ella distintas obras de teatro. Dos hermanos muy compenetrados que adoran a su perro, un Cavalier King Charles Spaniel llamado Spaghetti.

Practica todo tipo de deportes (también extremos)

Siempre que su agenda se lo permite, Noah disfruta muchísimo con los deportes al aire libre. Montar en bici o jugar al baloncesto son dos de sus hobbies favoritos, pero también se atreve con el dune surfing o sandboarding, es decir, hacer surf en dunas de arena. Recientemente subió a su perfil social imágenes y vídeos de este deporte, que ha estado practicando con su madre, Karine, en Huacachina, Perú.

Es Will, pero hizo la audición para otro personaje de la serie

Hoy no podríamos imaginarlo en otro papel que no fuera el de Will Byers, pero lo cierto es que cuando hizo el casting para la serie estaba citado para dar vida a Mike (Finn Wolfhard). Es decir, que de haber hecho de Mike, sería él quien hubiera tenido un romance con Trece (Millie Bobby Brown) y se habría metido en la piel del personaje de quien está enamorado el suyo actualmente. Por cierto: Millie Bobby tiene una relación muy especial con Noah. Eso sí, es una relación puramente amistosa (ella sigue enamoradísima del hijo de Jon Bon Jovi).

Su sueldo se disparó desde su primera aparición en ‘Stranger Things’

El personaje de Will es clave en la primera temporada, aunque por motivos obvios (su desaparición al comienzo del primer capítulo) tiene menos presencia física que el resto de sus compañeros. Aun así, Noah cobró 10.000 dólares por capítulo en aquel 2016. Hoy, su salario por episodio se ha disparado hasta los 250.000: veinticinco veces más que hace seis años. Y es que la serie se ha convertido en uno de esos fenómenos mundiales, hasta el punto de convertir en tendencia incluso a grupos musicales que apenas conocían las nuevas generaciones.

Ha puesto su voz a Charlie Brown

Un año antes de convertirse en Will Byers, el personaje que le ha dado la fama mundial, le puso voz a Charlie Brown en la película de animación Carlitos y Snoopy: la película de Peanuts, que se creó para conmemorar el 65 aniversario de la mítica tira cómica.

De víctima ¿a verdugo? en su próximo proyecto

The Tutor es su próximo proyecto, que acaba de terminar de rodar y que se estrenará con toda seguridad antes que la quinta y última temporada de Stranger Things. Y habrá que estar atento al cambio de registro, ya que dejará de ser el bondadosísimo adolescente de la serie para convertirse en un estudiante perturbado y obsesionado con sacar a la luz el pasado de su tutor. ¡A Noah le va el terror!