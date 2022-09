Gaten Matarazzo: de niño a actor consagrado de fama mundial gracias a 'Stranger Things'

El 8 de septiembre de 2002 nacía Gaetano John Matarazzo III, más conocido como Gaten Matarazzo, por lo que esta semana ingresa en el club de los veinteañeros. Probablemente nadie podía imaginar entonces que se convertiría en una estrella de éxito internacional. Por una parte, porque en su familia no había tradición en ese mundillo. "Soy un chico que creció en una pequeña ciudad, empezó a actuar a los 7 años sin motivo alguno y que tuvo suerte", explicaba tiempo atrás en una entrevista. Por otra, porque la condición genética que sufre, displasia cleidocraneal, no ayudaba precisamente a allanarle el camino. Sin embargo, Gaten ha demostrado en numerosas ocasiones que su voluntad y, sobre todo, su natural desparpajo eran armas suficientes para llegar a lo más alto, como así ha sido, gracias a Stranger Things, cuya cuarta temporada ha arrasado gracias a su trama adictiva, sus nuevos personajes y sus decorados espectaculares.

Debutó en un musical a los 9 años

Nacido y criado en Little Egg Harbor, en Nueva Jersey, obtuvo su primer papel relevante a los 9 años. "En esencia, me pasé dos años yendo a castings", explicaba. Fue para el musical Priscilla, reina del desierto, donde daba vida a Benji, el hijo del protagonista y gracias a la cual pudo conocer a la recientemente desaparecida Olivia Newton-John. El propio actor confiesa que pensó que siempre haría teatro musical, y que jamás le cogerían en un casting para una serie debido a su ceceo, producto de la mencionada enfermedad que padece y que afecta a su dentadura. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, fue elegido para dar vida a Dustin Henderson, el papel con el que se ha ganado los corazones de decenas de millones de espectadores en todo el mundo. No solo eso: su voz comienza a cotizarse en las películas de animación. Ya ha puesto voz a tres personajes en otras tantas películas: Angry Birds 2, My Father’s Dragon y Hump, estas dos últimas pendientes de estreno. Además, ha rodado Honor Society, una película que ha recibido muy buenas críticas, sin fecha de estreno aún en nuestro país.

Su condición genética jamás le ha impedido hacer vida normal

Y es que Dustin es ese amigo que todo el mundo habría querido tener en la pandilla. Divertido, optimista pero también razonable y valiente, a menudo es él el que lidera la mayoría de las escenas en las que aparece junto a su pandilla, a la que también hemos visto crecer durante estos seis años. Gaten, al ser elegido, explicó el problema que sufre. Lejos de ser rechazado por ello, a su personaje le dotaron de la misma condición. Condición que, por cierto, apareció de forma espontánea en Matarazzo: nadie antes en su familia la había sufrido. La displasia afecta al crecimiento óseo, en especial del cráneo, la dentadura y las clavículas, que pueden no crecer, como en el caso del actor. Si has visto la serie, hay una escena en el episodio piloto en el que Dustin le explica al típico acosador de instituto su enfermedad y este, después, le pide que junte los hombros, algo que puede hacer precisamente por carecer de clavículas.

Un chico encantador y solidario

La displasia cleidocraneal no solo no afecta a Gaten, que tiene una vida plena y feliz, sino que ha aprovechado su éxito para apoyar siempre que puede a la fundación CCD Smiles, que conciencia sobre esta enfermedad rara. En esencia, el dinero se destina a cubrir los costos de la cirugía oral para estos enfermos. No solo eso: en sus redes sociales explica cómo donar a esta fundación, y hasta ha puesto en marcha una línea de camisetas cuyos beneficios van a parar íntegramente a aquella. Y ¿qué habrá después de Stranger Things? "Sigo siendo un actor de musical", explica, consciente de que la fama se va igual que viene y que su amor por los escenarios sigue intacto.

En cuanto a cómo afecta la fama a su círculo de amistades, lo tiene claro: "Mis amigos están acostumbrados, y los que me conocen desde hace mucho tiempo no le dan importancia". Y es que entre ellos se encuentra la pandilla de Stranger Things, con quienes ha creado un fuerte vínculo que trasciende lo laboral. ¡No hay más que verlos juntos!